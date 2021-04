Así engaña Vox Málaga a sus afiliados: Félix García anunció su dimisión hace un mes y descubrimos que ha seguido ocupando su puesto

AD.- La sensación de derrumbe de Vox empieza instalarse en muchos de los que hasta hace poco se las prometían muy felices. Málaga ha sido el detonante de la creciente fuga de cargos orgánicos y públicos que sufre el partido. Extremadura ha sido el último ejemplo. Por si fuera poco la marcha del partido de ocho concejales pacenses y del ex candidato a la Junta de Extremadura, las cosas no pintan bien en Madrid, con un PP disparado en las encuestas y que ha cogido a Vox con el pie cambiado.

Por su parte, lo de Málaga empieza a ser de traca. Málaga es el espejo oscuro para miles de potenciales votantes de Vox en toda España. Algún día se valorará la responsabilidad de esta provincia en el declive del partido de Abascal. Las negligencias y los errores se suceden. No hay un día que deje a los afiliados sin un nuevo escándalo. Se oculta información a las bases, se nombran cargos territoriales que parecen extraídos de la imaginación del genial Ibáñez, el creador de Mortadelo y Filemón. Las mesas informativas están siendo un esperpéntico fracaso. El mitin de Ortega Smith congregó a menos gente que la junta de vecinos de una urbanización. Pero sobre todo, es inopinable que la Gestora toma el pelo a los afiliados con una prodigalidad que ningún otro colectivo aceptaría. De todo ello hay que responsabilizar a la que mueve los hilos, la incompetente superlativa Patricia Rueda, su lacayo Antonio Sevilla, su vicelacayo Antonio Luna, todas las nulidades que conforman el organigrama del partido, pero sobre todo, hay que señalar a Javier Ortega Smith, el principal consentidor de esta farsa que consiste, entre otras cosas, en mentir de forma sistemática a los militantes. “Qué desastre, nos estamos destruyendo y el problema es que todo el mundo sabe que el tumor está en la Vicesecretaría de Organización, pero nadie se atreve a extraerlo”, ha manifestado hoy a nuestra redacción, de esta forma concluyente, uno de los pesos pesados del anterior CEP.

El desprecio de estos gerifaltes de medio pelo por las bases se traduce en la opacidad con la que se sustancian asuntos que requerirían la participación de todos. La tomadura de pelo es ya tan colosal que, de no ser por AD, los afiliados no se habrían enterado de las dimisiones de Pedro Barceló y de Miguel Leopoldo García Peña como miembros de la ejecutiva, ni tampoco del cese de Marian Hoyo al frente de Afiliaciones. Las mentiras en Vox Málaga tienen las patas muy cortas. Tan cortas que son descubiertas antes de lo que tardaría el de Fuengirola en tomarse un par de lingotazos.

Félix García, vocal del partido verde en la provincia, anunció hace un mes que dimitía por motivos personales. Tales motivos parecen haber desaparecido en este breve periodo de tiempo a tenor del pantallazo que indiscretamente alguien colgó ayer en redes sociales por espacio de unos minutos. En ella se ve a García en una reunión telemática formando parte del Grupo de trabajo de evaluación y análisis. ¿Por qué no aclara García a los afiliados cuáles fueron los motivos que le llevaron a mentirles al anunciar su marcha? ¿O acaso el motivo no era otro que pretender que lo creyéramos nosotros y evitar así las críticas de AD?

“Por motivos personales y con gran pesar, me veo obligado a presentar mi dimisión como vocal del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Málaga”. Así lo anunció el empleado hotelero Félix García. Nos preguntamos entonces qué razones personales son esas que no existían hace un mes, cuando fue nombrado miembro del CEP. Y si las razones personales que aducía existían entonces, ¿por qué no rechazó el cargo?

La falsa marcha de García no parecía ajena a un hecho que tiene a este medio como víctima. El boicot contra Alerta Digital promovido por militantes ultras de Vox en Málaga y consentido por la dirección provincial, provocó que algunas voces se alcen contra sobre el Hotel Barceló por la presencia en su equipo directivo de Félix García.

“Un dirigente de un partido no deja de serlo en el ejercicio de su actividad profesional. El Hotel Barceló no puede contar en sus filas con un director de Convenciones y Eventos que protege con su silencio el ataque a una empresa malagueña. Los turistas que acudan a este hotel deben enterarse de estás prácticas censoras e inquisitoriales, de las que se tiene que desmarcar, de forma inmediata, tanto Félix García como la cadena”. Fueon manifestaciones hechas a nuestra redacción por militantes de Vox Málaga, que dicen estar indignados con la campaña contra AD puesta en marcha con el consentimiento de la dirección del partido.

En lo que sería un gesto sin precedentes, anunciaron que se sumarían a los grupos de izquierda que promuevan acciones de protesta orientados a los potenciales clientes del establecimiento hotelero. “Esto se tiene que acabar. El Hotel Barceló desarrolla su actividad dentro de la más estricta legalidad; por ello, exigimos al señor Félix García que se desmarque de este ataque a la libertad de expresión, que es un derecho de todos. En caso contrario, haremos cómplice al hotel de éstas prácticas que colisionan con las garantías y libertades contempladas en nuestra Carta Magna”, añadieron las mismas fuentes.

También se preguntaron por qué Félix García entró a formar parte del organigrama dirigente de Vox Málaga sin estar afiliado. “¿Qué razones empujaron a Patricia Rueda a contar con este señor habiendo en el partido militantes veteranos con la misma o mejor cualificación que él?”, interpelaron.

Al respecto circulan muchas versiones que Alerta Digital no ha podido verificar. La pelota, en cualquier caso, vuelve a estar en el tejado de Félix García. Solo que esta vez no logrará engañarnos.