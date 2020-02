Aspectos sobre la salud digestiva que tal vez desconoces

Son numerosos los ámbitos de la salud que pueden afectar enormemente al bienestar del ser humano. Un claro ejemplo es el digestivo. Por desgracia, no demasiados españoles tienen en cuenta este factor a la hora de ingerir suplementos o dietas. De hecho, multitud de detalles de suma trascendencia son prácticamente desconocidos.

En Alerta Digital profundizaremos en algunos de ellos para que seas plenamente consciente de la importancia que adquieren.

No todas las proteínas vegetales son recomendables

Es innegable que nos encontramos en una época en la que el animalismo se está extendiendo a un ritmo vertiginoso. Ello se traduce, por ejemplo, en un incremento de los individuos que optan por ser veganos o vegetarianos.

Tras informarse de las diferencias entre suplementos de proteína vegetal vs animal se dan cuenta adicionalmente de que incluso en caso de hacer ejercicio físico regular pueden disfrutar de una recuperación muscular plena sin necesidad de consumir ningún producto que tenga su origen en la fauna.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que ciertas proteínas de carácter vegetal no son ni mucho menos aconsejables, especialmente para quienes padecen problemas digestivos. ¿Lidias habitualmente con reflujo gástrico? ¿Pasas por dificultades a la hora de conciliar el sueño debido a un dolor estomacal más o menos agudo?

Si las situaciones recientemente descritas se producen en tu día a día con una cierta frecuencia conviene que evites por completo determinadas proteínas, siendo un claro ejemplo las lentejas.

En efecto, todos los dietistas las recomiendan por sus sobresalientes valores nutricionales, aportando ingentes cantidades de hierro y de otras sustancias que son fundamentales para el bienestar del susodicho. Sin embargo, al estómago suele costarle demasiado digerir adecuadamente este alimento.

Prueba para determinar si eres intolerante a la lactosa

Precisamente hablando de dolores estomacales es reseñable la existencia de una alteración que está bastante presente entre los españoles. Nos referimos a la intolerancia a la lactosa.

Sin embargo, el autodiagnóstico está totalmente desaconsejado. Es habitual informarse en Internet y, tras probar algún producto lácteo que contenga la mencionada sustancia, creerse que se padece en caso de que el estómago no responda bien.

Pero el dolor puede ser completamente ocasional, así como derivado de otros aspectos negativos como el estrés. Aunque en una época en la que tantas personas temen someterse a pruebas diagnósticas es comprensible que trate de evitarse en la medida de lo posible.

Afortunadamente la prueba para salir de dudas en este sentido es indolora. Si bien es cierto que su duración es algo elevada, factor que varía en función de cada sujeto, no se pasa mal durante el transcurso de la misma.

Básicamente consiste en ingerir previamente un líquido. Después de esperar unos minutos empiezan los test que recuerdan a los que efectúa la policía para cerciorarse de que un conductor no ha bebido. Así es, debes soplar en una boquilla para que el dispositivo compruebe una serie de parámetros relacionados con el aliento.

Tanto si la cifra se muestra alterada en pantalla como si no es el caso, has de repetir la acción en varias ocasiones para que el profesional se asegure de que eres o no intolerante a la lactosa. Solo así es posible saberlo a ciencia cierta, tratándose de una prueba que no solo no produce dolor, sino que a su vez es bastante asequible a nivel económico.

Las infusiones de jengibre son ‘mano de santo’

La sociedad española es una de las que mayores porcentajes de afectaciones digestivas presentan a nivel europeo. Ello puede sorprender teniendo en cuenta lo saludable que llega a ser la dieta mediterránea, aunque no asombra valorando el estrés al que está sometida gran parte de la población.

¿Sabías que es uno de los principales causantes de enfermedades como la gastritis y el síndrome del intestino irritable? Un ritmo de vida a diario que resulta demasiado elevado acaba pasando factura, ejemplificándolo la alta carga laboral y/o estudiantil.

Por suerte, los españoles tienen a su disposición una serie de productos completamente naturales para lidiar con el dolor de tripa que tan habitual es en los tiempos que corren.

Todos conocemos los beneficios del agua y lo importante que llega a ser para los humanos y los seres vivos en general, pero no pueden ser pasadas por alto otras bebidas. El café verde es una clara muestra de ello en caso de querer adelgazar, así como la infusión de jengibre si precisamente se sufren gastritis u otras afecciones similares.

Al tomarse caliente, por ejemplo acompañado de limón, se produce un rápido efecto antiinflamatorio. Gracias a ello el estómago deja de estar tan sensible en cuestión de un par de horas.

No se trata de un remedio milagroso. Es decir, los dolores extremadamente agudos seguirán precisando medicación para reducir su intensidad. Sin embargo, las afectaciones de salud digestiva que son propias del día a día sí se ven mejoradas de manera considerable.