(Audio) Algo huele a podrido en las elecciones de Vox en Málaga: personas próximas a Lara violan la Ley de Protección de Datos al usar el listado de afiliados para recabar votos

El escándalo crece y es imperio que el comité electoral de Vox tome cartas en el asunto si no quiere que Málaga se convierta en el peor ejemplo de mala praxis electoral.

José Enrique Lara, el candidato del aparto a la presidencia de Vox, un hombre gris y de escasa formación, fue definido en los siguientes términos en AD por el empresario Xavi Altamirano, perteneciente a la candidatura de Martín Ortega y que ahora apoya la de Enrique de Vivero. «La trampa y las malas artes están siempre presentes en las actuaciones de Lara, Nunca ha respetado ninguna norma y en este caso tampoco. Ya en los primeros días pudimos observar que estaba utilizando canales oficiales de trabajo de Vox Málaga para publicitar su candidatura». También calificó de macarra y mafiosa» la actitud del candidato oficialista.

No parece exagerada la afirmación de Altamirano si nos atenemos a lo que está sucediendo estos días. Numerosos militantes de Vox en Málaga han contactado con esta redacción para denunciar las llamadas que están recibiendo pidiéndoles el voto para Lara. Se trata de una irregularidad manifiesta, ya que se estaría haciendo un uso irregular del listado oficial de militantes, al que no tiene acceso la otra candidatura. Estas denuncias deberían obligar a la dirección nacional a tomar cartas en el asunto e incluso invalidar la candidatura oficial, pero no ocurrirá tal cosa.

Las elecciones de Vox en Málaga están viciadas desde el minuto 1. El equipo que juega en casa cuenta con la connivencia arbitral y con la aplicación del reglamento a su favor. Lo que en una portería se sanciona como penalti, en la otra es falta del delantero. Así las cosas, cualquier resultado contrario a la candidatura de Enrique de Vivero provocaría sin duda una estampida de militantes y sumiría al partido de Abascal es el mayor escándalo de su ya accidentada historia de escándalos internos. Málaga no es cualquier provincia y un coronel de La Legión, doscientas veces condecorado por sus méritos al valor, no es un mindundi al que impunemente se le pueda arrebatar la victoria con malas artes.

Alerta Digital cuenta con testimonios que prueban la existencia de llamadas a militantes, en las últimas horas, supuestamente tras hacerse uso del listado oficial, lo que prohíbe expresamente el comité electoral. Les ofrecemos uno de estos testimonios llegados a nuestra redacción:

[embedded content]

El abogado experto en inversiones internacionales Aurelio Toledano, miembro del equipo de Enrique de Vivero, ha manifestado que «las prácticas que están llevando a cabo personas cercanas a José Enrique Lara son contrarias a los estatutos de Vox». Apunta Toledano a Inmaculada Lara, hija del todavía presidente provincial, y al ex de Ciudadanos Javier Lago, responsable de Relaciones Institucionales y propalador de infundios en redes sociales, otra de las estrategias de Lara.

Añade que «estas prácticas son contrarias a los estatutos del partido, al prohibir expresamente la publicidad de los candidatos a través de los medios oficiales del partido. «Según el artículo 46 de la Ley Orgánica de Protección de Datos es completamente ilegal utilizar los datos de carácter personal para una campaña publicitaria, del tipo que sea, o para pedir el voto, a no ser que los datos hayan sido cedidos expresamente a esa candidatura de conformidad con el votante, lo que no es el caso», aclara el abogado.

Toledano señala rotundo que «esto no puede seguir así», revela que «estamos denunciando todas estas conductas desde antes del inicio de la campaña» y lamenta que «la respuesta del comité electoral esté siendo el acuse de recibo».

«El día 7 de septiembre se requirió a la candidatura de José Enrique Lara para que abandonara estas prácticas. De nada ha servido. Es por ello que Enrique de Vivero ha presentado una queja formal en el partido y ha pedido que se invalide la candidatura de José Enrique Lara por vulneración tanto de la Ley de Protección de Datos como los propios estatutos del partido», añade.

Por su parte, Enrique de Vivero se ha referido hoy a las llamadas que están recibiendo militantes de Vox para decantar su voto en beneficio de Lara. «Nosotros no estamos haciendo nada de eso porque no tenemos acceso a los listados de los afiliados que hay en la provincia de Málaga. Ni tampoco conocemos sus teléfonos ni sus correos electrónicos. Sé que hay muchos afiliados que están recibiendo llamadas de personas que, imagino, tienen que tener alguna relación con la candidatura del actual presidente. A estas personas se les está pidiendo el voto. Está claro que estas llamadas las está haciendo alguien que está utilizando los datos que, con arreglo a la ley, no deben operar en esas manos. Parece claro que alguien se los ha proporcionado. Parece que de forma irregular se están utilizando datos a los que solo puede tener acceso el comité ejecutivo provincial, o bien el comité ejecutivo nacional. Por lo tanto, si esos datos están en manos de personas que son ajenas a esos dos organismos, los hechos son de una extrema gravedad», manifiesta de Vivero en declaraciones hechas esta tarde a AD.

También denuncia que entre las personas contactadas figuran concejales. «Mi equipo no practica esos métodos para la captación de votos. Nosotros practicamos el juego limpio y llegaremos hasta donde haga falta. Si ganamos, se implantará una nueva forma de actuar, y felicitaré al señor Lara si es él quien gana las elecciones».

Por otra parte, desde la candidatura de Enrique de Vivero se ha denunciado la campaña de injurias y calumnias vetidas contra éste y que podrían ser constitutivas de delito. «Estamos estudiando acudir la jurisdicción ordinaria para interponer las querellas que correspondan contra las personas que están vulnerando vulnerando el derecho al honor de nuestro candidato», declara Aurelio Toledano.