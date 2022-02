(Audio del director de AD) Carlos Herrera: «El foco no está en el partido que ha perdido. El foco está en el que ha ganado por no haber sacado más votos»

Los resultados de estas elecciones traspolados a unas elecciones generales, donde solo habría 31 diputados en juego, no 81 procuradores como en estas recientes, serían muy favorecedores para el Partido Popular, que obtendría 16 diputados, PSOE 11 y el resto de las formaciones entre 3 y 4.

Según ha desvelado Herrera este martes, el PP tiene buenos augurios en Andalucía, similar a los registros que alcanzó Isabel Díaz Ayuso en en la Comunidad de Madrid en mayo del año pasado. “Y esa expectativa no quiera ponerla en peligro con pasos en falso”, ha señalado Herrera.

“Al ganar Mañueco y no tener el escenario que buscaba, que era el de Díaz Ayuso, Moreno Bonilla mira con temor a eso que ha pasado. Un adelanto electoral no muy justificado, dice Moreno Bonilla, tiene mucho peligro. El PP tiene muy buenos augurios, tiene un escenario que podría parecerse al de la Comunidad de Madrid, pero no quiere ponerlo en peligro con pasos en falso. Si no se bloquea el Parlamento, Moreno Bonilla tiene ocho meses para absorber al votante de Ciudadanos y contener a Vox. Nadie daba un duro por este Gobierno, pero la moderación y el pragmatismo ha conseguido hacer avanzar un Andalucía anquilosada después de 38 años de socialismo en vena”, ha explicado Herrera.

En cuanto a la resaca del 13-F, Herrera ha hecho el siguiente análisis sobre quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores: “¿Dónde está puesto el foco? ¿A quién se está juzgando y valorando por sus resultados? No se sabe si al partido que ha perdido las elecciones o al que las ha ganado. El foco no está en el que ha perdido y que debería sufrir una crisis. El foco está en el que ha ganado por no haber conseguido el suficiente margen para justificar el adelanto electoral. A partir de aquí podemos hacer todas las reflexiones que queramos. Las estrategias se empiezan a marcar y en el PSOE ya han dicho que al PP ni agua para que gobierne con Vox, y así asegurarse un discurso trazado”, ha dicho.

Por último ha subrayado que si el ganador de las elecciones no gobierna, la comunidad autónoma de Castilla y León está abocada a una repetición electoral: “Las negociaciones son en Castilla y León, pero tiene una gran dimensión nacional. Eso sí, o gobierna Mañueco o hay repetición electoral”.

Comparte este artículo