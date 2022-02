(Audio del director de AD) El conflicto de Ucrania pone al descubierto la naturaleza fraudulenta de Vox

Julia Navarro.- ¿Se puede estar apelando contra la Agenda 2030 y respaldar luego a sus promotores, los mismos que patrocinan la ofensiva contra Rusia, el único país de Occidente que no ha sucumbido a los horrores del nuevo orden moral? Es una de las preguntas que lanza el director de AD, Armando Robles, en el audio que reproducimos y en el que destapa las últimas contradicciones de Vox, al que califica como “el mayor fraude político de la ya de por sí fraudulenta democracia española”. Como oponerse a las autonomías y reclamar una silla en el gobierno de Castilla y León o una vicepresidencia en la Junta de Andalucía. Como criticar la agenda LGTB y expulsar al coordinador de Vox en Mijas (Málaga) por criticar la presencia de niños en los actos institucionales del orgullo hay. O como reprobar la Agenda 2030 y apoyar a la coalición de países que quieren imponerla en Ucrania. En su audio, Robles deja claro que el posicionamiento de los de Abascal en contra de Rusia viene impuesta por los “amos globalistas que podrían hacer caer a Vox con la misma facilidad con la que lo auparon”.

AD nunca se dejó engañar por Vox y los hechos no hacen sino darnos la razón. El globalismo sionista que defienden los amos de Vox es contrario a la identidad de los pueblos europeos, al resurgimiento espiritual de Europa, al renacimiento del genio europeo, al futuro libre de nuestros hijos y a la honradez. Vox es el caballo de Troya del globalismo para tener controlada a la disidencia identitaria. Necesitaban que no surgiera un verdadero líder identitario y patriota que pusieran obstáculos al proceso de cambio demográfico que ya se está produciendo. No es casualidad que cuando el rechazo a la inmigración masiva empezaba a ser ampliamente mayoritario, se celebrara el mitin de Vistalegre y la posterior campaña de promoción de Vox en todos los medios del sistema. La estrategia era clara: encauzar a la disidencia identitaria en un partido-trampa y aparentar que se quieren cambios para que todo siga igual. Vox apenas habla de inmigración. Y cuando lo hace es para defender la llegada de inmigrantes latinoamericanos. Vox no es un partido racialista porque forma parte del plan globalista en contra de las etnias europeas. Vox, disidencia controlada de manual. Vox, el perfecto engañabobos de la “derecha” española. Les consienten dilatar el chicle pero sin que éste ose desgarrase en lo nuclear del Nuevo Orden Mundial – vacunación y 5G –aplauden con las orejas. El nuevo coche escoba de la “derecha” recogiendo derechistas cabreados y “antisistema” para continuar con la misma política basura y corrompida.

Si algún patriota se extraña del posicionamiento de Vox en favor de los intereses en Ucrania de los antros luciferinos desplegados militarmente en el este de Europa bajo el manto de la OTAN, entonces es que vive en una realidad paralela.

Por si quedaba alguna duda, las élites globales controlan el partido de Abascal. De la misma forma que lo han hecho subir y permitido que se llene los bolsillos, tienen el poder de dejarlo caer. Y Abascal lo sabe. Fuera hace frío.

La lucha ideológica contra las élites globales que operan contra Rusia, sus vasallos y sus cómplices, exige el recto despertar de las conciencias para desbaratar sus planes de control y dominación mundiales utilizando a tontos útiles como Abascal.

