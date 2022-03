Ayuso, a la izquierda: "Llamen a declarar a mis profesores de EGB"

Isabel Díaz Ayuso tuvo que hacer frente a todas y cada una de las preguntas y comentarios que sobre el contrato concedido a Priviet Sportive S.L., y en donde actuó como intermediario Tomás Díaz Ayuso, le realizaron los grupos de la izquierda en la Asamblea de Madrid.

Pero fue en la contestación a la jefa de la oposición donde la presidenta de la Comunidad de Madrid se explayó. "Señora Ayuso, ¿considera que ha dado todas las explicaciones necesarias con respecto al contrato de su hermano?, le preguntó directamente Mónica García. "Sí, y mil veces más que usted con el sueldo que cobró de esta Cámara". La ovación de la bancada popular fue atronadora.

Hacía referencia Díaz Ayuso al sueldo que cobró, de forma indebida y tuvo que devolver la portavoz de Más Madrid, como parlamentaria con dedicación exclusiva cuando al mismo tiempo estaba de baja laboral en el Hospital 12 de Octubre.

"Usted ha cobrado 13.000 euros del contribuyente de manera indebida, ha escondido propiedades en su declaración de bienes y se inventó en su currículum un doctorado inexistente. Por favor, no boicotee ahora el Zendal, que estamos trabajando allí para mandar envíos a Ucrania", le espetó Ayuso ya en su turno de réplica.

La portavoz de Más Madrid comenzó señalando que la jefa del Ejecutivo regional acudió a la sesión de control hace tres semanas a decir que "no tenía ninguna vinculación, ni siquiera con su hermano, que usted era la víctima y que yo era una falsa que tenía que dimitir porque les volvía a recodar al PP que de la Sanidad no se roba".

"Hoy su hermano está citado a declarar y el que ha tenido que dimitir es el presidente de su partido por la escabechina que ha hecho usted en su propia casa con quienes han osado en poner encima de la mesa sus propias vergüenzas. No me extraña que en todos estos meses no haya sido capaz de mirarme a la cara, no me extraña que venga usted aquí altiva y que venga siempre insultando. Cuanto más insulta, cuanto más altiva viene, más tiene que esconder y menos tiene que ofrecer", afirmó Mónica García.

El SMS de Mónica García

"La inmunidad parlamentaria le permite imputarme todo tipo de delitos y tener que asumirlo, pero es usted la que está demostrando en todo momento una actitud a la desesperada, una actitud ansiosa y una actitud fuera de control", le contestó Ayuso.

Para la presidenta madrileña la única novedad respecto al famoso contrato que ha habido en las últimas semanas es un SMS que le llega a García, con el mismo contenido, por cierto, que el anónimo que reciben en Génova Pablo Casado y Teodoro García Egea y que motiva el presunto caso de espionaje que ha tumbado a la dirección nacional del PP.

"Yo le reto a que me demuestre que he tenido algo que ver en la otorgación de ese contrato, en ese o en cualquiera para alguno de mis familiares, porque si no la que va a tener que dimitir va a ser usted por seguir mintiendo una y otra vez", le señaló.

"Comisión: Isabel Díaz Ayuso"

La presidenta madrileña tiró de ironía y recomendó a la izquierda que cree una comisión de investigación que lleve por nombre "Isabel Díaz Ayuso" y que en ella se llame a declarar a sus "profesores de la EGB, y ya que me hagan una revisión completa porque no conozco a un político de este país que haya sido más fiscalizado que yo, que lo han intentado por todos los medios, en todas las instancias, en todos los tribunales y nunca les ha dado nadie la razón, porque no he dedicado un minuto de mi tiempo y un solo euro de todos los madrileños a beneficiar a ningún familiar y es algo que no van a poder demostrar porque no existe".

"Soy una mujer independiente, una mujer libre, algo que les irrita profundamente, y por supuesto que escapa de ese 8-M barato que ustedes defienden que no es el feminismo real y no es lo que defienden las mujeres auténticas que todos los días salen a pelear", afirmó Ayuso para quien "la clave es si ese contrato es legal o no; la clave es si ese material es de calidad o no; la clave es si ha habido algo irregular o no. Y es lo que no ha pasado".