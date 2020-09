Ayuso concluye que los inmigrantes disparan los contagios

15 de septiembre de 2020 (21:14 CET)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve al centro de la polémica por sus declaraciones sobre los rebrotes de coronavirus. La líder del ejecutivo regional ha considerado que el «modo de vida que tiene nuestra inmigración» así como la densidad de población en esas zonas explican el aumento de contagios.

Ayuso se ha reafirmado durante el debate sobre el estado de la región de la Asamblea de Madrid: “Dicen que sobre todo los contagios se dan en los distritos del sur. Claro, eso lo dicen nuestros estudios serológicos, luego los estudios están funcionando, y para lo que quieren cogen los datos y se los creen y para lo que no quieren, no».

La polémica ha generado gran revuelo y el portavoz adjunto de Unidas Podemos, Jacinto Morano, ha pedido a la presidenta que retire estas declaraciones. «Si lo retira, se lo reconoceré y no pasa nada. Están ustedes demasiado dependientes de Vox. No puede alentar el odio ni el racismo, le exijo que lo retire».

Ayuso niega el racismo

Pese a las críticas, la presidenta madrileña ha insistido en su afirmación: «Tampoco he hablado de los inmigrantes de manera racista ni despectiva, es la supremacía y el juego de siempre de la izquierda: ahora yo ya me embarro, empiezo a explicar lo que he dicho y ya tengo teletipos y ya tengo lo de siempre».

«Es evidente que yo no he hablado de un problema contra los inmigrantes, jamás se me ocurrirá algo semejante», ha insistido Ayuso. La presidenta ha insistido en que «es una realidad» que la Covid-19 «se ceba con familias que viven más personas juntas en instalaciones más pequeñas».

Madrid acumula polémicas

El intento de Ayuso por zanjar la polémica no ha convencido a Unidas Podemos, por lo que Morano ha vuelto a pedir a la presidenta «que tire las palabras racistas». La líder madrileña le ha retado a denunciarle: «Yo le animo a que me lleve a los tribunales si yo he dicho algo racista, y si no, olvídeme, de verdad».

No es la primera vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha generado polémica por sus declaraciones durante la pandemia. Isabel Díaz Ayuso generó mucha polémica al defender cheques infantiles de comida basura para familias vulnerables que se habían quedado sin comedor escolar por el confinamiento. También, por asegurar con su polémica vuelta al cole que tarde o temprano los niños se acabarán contagiando.