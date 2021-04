Ayuso critica a Vox por su cartel electoral y pide apoyo para los menas

La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias de investigación por un presunto delito de odio contra Vox por un cartel electoral instalado en la puerta del Sol en el que se compara el dinero dedicado a una pensión de jubilación con el de mantener a los menores extranjeros no acompañados (menas).

Fuentes fiscales han confirmado a EFE que actuarán contra este cartel, en el que se ve, en un lado, a una anciana, y en el otro a un niño de origen migrante. «Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión/mes», se lee en un cartel junto al lema Vox, «vota seguro».

También el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica dependiente del Ministerio de Igualdad prepara una demanda contra la formación de Santiago Abascal por incitar al odio con una «propaganda electoral racista contra la infancia migrante».

«Atacar a colectivos vulnerables además de ser deleznable está penado en nuestra legislación», ha denunciado a través de Twitter Antumi Toasijé, presidenta de esta entidad, que ha recordado además las recomendaciones emitidas desde esta institución para que los partidos políticos se abstengan de difundir odio.

También el candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha denunciado en las redes sociales que la campaña de Vox «solo tiene un nombre», que es el «fascismo», y ha anunciado que denunciará esta «propaganda nazi» ante la Junta Electoral. «No podemos permitir que estos criminales gobiernen en Madrid», asegura Iglesias, que ha comparado en Twitter este cartel con los que utilizaba el régimen de Adolf Hitler para señalar a los judíos.

Abacal matiza

A última hora de la tarde se ha pronunciado Santiago Abascal. Lo ha hecho desde un mitin desarrollado en el barrio capitalino de Hortaleza. «Hoy lo hemos puesto en un cartel y se han puesto nerviositos al unísono (…), ha salido el criminal de Galapagar (en alusión a Iglesias) a llamarnos nazis y a decirnos que nos va a denunciar, y eso lo hace el que se paseaba por las herriko tabernas aplaudiendo a ETA diciendo que era perspicaz, la banda terrorista que asesinó a nuestros compatriotas», avanzó.

Ha defendido que Vox «no odia ni a los inmigrantes ilegales, ni a los legales, ni a los menores extranjeros no acompañados», sino a los «políticos progres que los traen, les mienten, les condenan a ellos a la delincuencia y a nosotros a la inseguridad». «No es aceptable que a los que traen ilegalmente y sueltan por las calles convirtiéndolas en inseguras, atemorizando a la gente y cometiendo robos, no pueden costarnos 4.700 euros al mes, mientras nuestras abuelas cobran pensiones de 426 euros», ha reivindicado.

«La fiscalía de la señora (fiscal Dolores) Delgado, pareja de Garzón, porque están todos en el ajo, que nos retire el cartel, y que luego suba a esta tribuna durante esta campaña electoral y nos arrebate el micrófono porque lo vamos a decir todos los días. Vamos a defender a los españoles, a decir la verdad, que aquí no se va a callar nadie. Intentar impedir que la voz de Vox se oiga con claridad y no nos van a condenar por decir la verdad», apostilló.

Y concluyó alegando que según el sindicato unificado de Policía, tres de cada cuatro menores detenidos en Madrid son «menas», para finalizar expresando esta reflexión: «Ayuso piensa que los menas son menores que necesitan protección. Si necesitan protección que se vayan con sus padres a su país. Y si son delincuentes y no españoles, que se vayan a las cárceles de su país, fuera de España. Y Ayuso no nos va a encerrar (en referencia al toque de queda y las restricciones sanitarias). Es una completa ilegalidad y vamos a recurrirlo en los tribunales. No lo pueden hacer legalmente. Ni Sánchez ni Ayuso nos van a encerrar más en las casas».

Ayuso ataca

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este martes que está «absolutamente en contra» del cartel electoral de Vox en el que carga contra los menores extranjeros no acompañados (menas), al tiempo que ha culpado al Gobierno de la situación de estos jóvenes, quienes cree que necesitan más recursos para «formarse e integrarse».

En una entrevista con Onda Cero, ha dicho que la situación de los menas «no es competencia autonómica» sino del Ministerio del Interior en las fronteras. Ayuso ha señalado que lo que «hay que preguntarse es cómo llegan hasta aquí» los jóvenes, que sufren de un problema de «integración», y necesitan más recursos para que lo puedan hacer.

Según la candidata del PP a la reelección, Madrid tiene la «obligación» de integrarlos «para que no sea un problema y para que el resto de las personas encuentren un futuro», y ha añadido que reciben «cero euros del Gobierno». «Igual que Vox distingue que un hombre no es un maltratador por ser hombre en este caso también, habrá menas que son delincuentes y otros muchísimos que no lo son, y el delito es igual de importante si lo comete alguien de origen español o de fuera«, ha aseverado. «Poco se puede resolver desde la Comunidad de Madrid», ha insistido Ayuso, y ha dicho que en este tema «será un punto en el que no nos vamos a poner de acuerdo porque no tengo más competencias».

En esta línea, ha explicado que está «obligada» a mantener esos centros y cuidarlos, ya que si se cierran «están deambulando en las calles». «Necesitaríamos más recursos, no para que ellos se lo gasten como parece que dicen los carteles, sino más dinero para que ellos tengan oportunidades para formarse e integrarse».