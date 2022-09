Ayuso: «El PSOE tiene muy poco que hacer en Madrid»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estuvo este lunes en Es la mañana de Federico, en esRadio, con Federico Jiménez Losantos, donde volvió a presumir de la idiosincrasia de Madrid como contrapeso al PSOE, ya que los comerciantes en la comunidad de Madrid, de manera mayoritaria, se han negado a apagar los escaparates a las 22:00 como decretó el Gobierno.

«Podrán intentar imponerte las cosas pero aquí la vida es de otra manera, funciona de otra manera, somos un contrapeso» a la tensión totalitaria del Gobierno, dijo Ayuso. Así, sobre las próximas elecciones del mes de mayo, sentenció : «El PSOE tiene muy poco que hacer en Madrid«, independientemente de quién sea el candidato. «La verdad es que aun no sé que van a hacer. Hay un baile de nombres, como cada cuatro años. Pero el resultado va a ser el mismo», predijo.

Para Ayuso «no hay una voz más alta que la otra» en el PSOE, aunque este lunes el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, haya advertido en una entrevista en El Mundo que su partido «sufrirá un castigo» si sigue con «las mismas compañías». Y es que, según expuso la jefa del Ejecutivo regional, la «preocupación» de muchos es «mantenerse en política». Así, «hay gente que es incapaz de salir del círculo». Por todo ello, Ayuso confesó que conoce a «pocos políticos que sean capaces de alzar la voz aunque por lo bajines» muestren malestar ante algunas decisiones.

«El señor Page intenta extender el asunto dejando entrever que él no tiene nada que ver con las decisiones de Pedro Sánchez. Durante cuatro años, salvo en honrosas ocasiones, no ha dicho absolutamente nada de sus políticas».

Objetivo: que el sur de la CAM salga del socialismo

La presidenta también rompió una lanza por las regiones del sur de Madrid y aseguró que «del socialismo se sale y mi objetivo es que se salga también en el sur de la Comunidad de Madrid, en municipios como Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón o Leganés». Ayuso añadió que «los ciudadanos en Madrid quieren ser prósperos y libres» y que «el cambio es evidente, como se vio en las elecciones pasadas» por lo que la gente elige «prosperidad, convivencia y alegría». «No vamos a trocear y repartir miseria, me niego», sentenció

Isabel Díaz Ayuso aseguró que «yo no voy contra Sánchez, voy a favor de un modo positivo de ver la vida, por eso defendemos la propiedad privada, sacando leyes contra la ocupación». Y añadió que buscan un «un modo abierto donde se defiende la propiedad, la vida, la familia, las causas comunes, la libertad de elección de colegio y sanidad. Defendemos las causas nobles y normales de toda la vida. Es Sánchez el que tiene que aclarar qué tiene contra Madrid y por qué quiere imponer siempre su pensamiento único».

Sobre el cierre M-50 dijo que «es un coste ingente porque tiene que estar enterrado. Lo hemos pedido al Gobierno y hace falta mucho dinero que sin su ayuda es imposible» e ironizó señalando que «hay que devolver el dinero al independentismo para que nos devuelva el escaño y eso sale muy caro».

Ataque al libro de Salvador Illa

Del libro publicado por el exministro de Sanidad, Salvador Illa, a bombo y platillo con la plana mayor del Gobierno dijo que «no pienso leerme ese libro aunque me tuvieran que expulsar de la Comunidad de Madrid«. Y denunció que «sólo se les ocurre al PSOE indultar a Griñán que ha arruinado Andalucía o a los independentistas que quieren romper España. Sólo se les ocurre indultarles con esa prepotencia. Sólo a esta gente se les puede ocurrir escribir un libro de la gestión de la pandemia, que fue infame«.

Ayuso recordó que tenían alertas internacionales y no hicieron caso, que sólo Madrid cerró colegios, triplicó las camas hospitalarias… «Lo que querían era el mando único y ya después permitieron que se hiciera lo que se pudiera en un mercado persa como el de las mascarillas».

Ayuso criticó a un Gobierno y una oposición en Madrid que «no han visitado el hospital Zendal, lo han boicoteado, es infame y te demuestra la prepotencia con la que actúan». «Es que encima publican un libro».

«Todas las decisiones que tomaron en Madrid fue porque iba a ser candidato en Cataluña» con la intención de ganar puntos allí al atacar a los madrileños. «Por lo menos pide perdón y reconoce que es infame lo que has hecho».

También dijo que intenta olvidar muchos detalles porque es «una mujer positiva» pero que «todos los días tenía un motivo para pedir la dimisión de Illa«. Y recordó cómo «obramos el milagro» con el ejemplo de los hoteles que los habilitaron para los sanitarios. Recordó, además, que «una vez les dije que no tenían motivos para cerrar la Comunidad de Madrid» y lo hicieron para «arruinarla». «Después se demostró que era todo una farsa y que estuvieron un año sin dejar que se hicieran test en las farmacias».

Ayuso reconoció que «yo no estoy orgullosa por nada porque esto no tenía que haber sucedido pero encima no escribo un libro y saco pecho. Menos mal que teníamos las cosas claras» Y se ha preguntó: «¿Qué significa todo esto?, ¿qué aporta? No digo que no se revise para que en el futuro venga lo que venga no colapsemos la sanidad pública». «Las comunidades autónomas estuvimos solas».