Ayuso: “Los secesionistas se están lucrando con el trabajo de los curritos madrileños”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado una nueva andanada contra el separatismo catalán en la sesión de control del pleno de la Asamblea de Madrid.

Lo ha hecho en respuesta al Grupo Parlamentario Socialista, al que ha reprochado las negociaciones con los secesionistas para tratar de llegar a un acuerdo que posibilite la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

“Lo de “tiempo de política” quiere decir que vamos tragando con la amnistía y que, por tanto, vamos a ir dando el terreno para que entendamos que la amnistía y lo que van a hacer ustedes es por la convivencia y por el futuro de todos, que los golpistas vuelvan a delinquir, que vuelvan a atentar contra España, contra su unidad, contra la separación de poderes, contra el Estado de Derecho”, ha manifestado Ayuso.

En respuesta a Juan Lobato, Ayuso ha reivindicado sus visitas a Cataluña: “Y que usted pretenda que desde la capital de España nos callemos. Claro, eso es lo que usted pretende. Pues mire, va a ser que no, porque si hay algo que a mí me importa, todo lo que me importa es que a Madrid y a Cataluña les vaya bien. Por eso, he ido muchas veces a Cataluña y, por eso, he sido recibida por empresarios, por la sociedad civil, por los comerciantes, hartos del nacionalismo que ustedes están defendiendo y de esos golpistas que nos lo dicen a la cara: ‘Volveremos a hacerlo’”.

“De esa gente que se está lucrando con el trabajo de los curritos madrileños que van a tener que pagar una factura inasumible por haber estado gastando el dinero de todos en crear embajadas, en ir criticando a España por todo el mundo y crear un régimen corrupto para que solo entren en la administración los amigos, los enchufados del poder político”, ha concluido,” eso es lo que pretenden que paguemos en Madrid y eso es lo que no pienso hacer”.