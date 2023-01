Ayuso, recibida en la Complutense entre abucheos y aplausos: “Seguiré viniendo toda la vida”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recogido este martes un reconocimiento como alumna ilustre concedido por la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM en un acto que ha contado con partidarios y detractores de la jefa del Ejecutivo regional, que ha defendido que «seguirá viniendo toda la vida».

Ayuso ha recibido en la UCM, donde cursó su carrera de periodismo, un reconocimiento que también ha sido entregado al actor Antonio de la Torre o al periodista Ángel Expósito.

Frente a la Facultad de Ciencias de la Información se han congregado estudiantes, asociaciones y sindicatos con pancartas en contra del reconocimiento y pidiendo la dimisión de la presidenta entre fuertes medidas de seguridad. Asimismo, partidarios de la presidenta le han aplaudido a su llegada al acto.

«Pocos lugares deben ser un lugar de convivencia y tolerancia como la universidad»

En su discurso de agradecimiento, Ayuso ha calificado como su «casa» la facultad de Ciencias de la Información. «He sido una orgullosa alumna de la universidad pública».

La presidenta madrileña ha recordado sus siete años como alumna de Periodismo y sus primeros pasos en Radio Complutense. «No dejé nunca de pelar para que la facutad creciera», ha explicado Ayuso.

«La decisión me ha hecho feliz, aunque sé que ha habido un intento para no participar en este acto, incluso he leído amenazas, pero he defendido ser una más. Lamento que esto tiña eventos tan importantes».