Ayuso reta a Gabilondo: “Si no quiere que esté Vox, que me apoye a mí”

Ayuso reta a Gabilondo: “Si no quiere que esté Vox, que me...

La candidata del PP a la reelección en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este martes sumarse al cordón sanitario a Vox como pide la izquierda.

En una entrevista en RNE, Ayuso ha insistido en que su aspiración es gobernar en solitario y no necesitar a la formación liderada en la región por Rocío Monasterio.

«Yo con el desastre no pacto», ha dicho la candidata del PP en referencia a un hipotético acuerdo con el PSOE, formación a la que pide su apoyo si no quiere que cuente con Vox. «Si ellos no quieren que pacte con Vox, que me apoyen y punto».

En opinión de la presidenta madrileña en funciones, la izquierda está creando un «circo» con las amenazas de muerte y con el mensaje sobre Vox. “Están creando un circo. La sociedad madrileña no está radicalizada. Madrid no es xenófobo, no es racista, ni es inseguro.

La «obsesión», afirma, «no puede ser el partido minoritario», en referencia a Vox: «La obsesión es que al partido mayoritario hay que intentar desgastarlo con estas supuestas alianzas», opina Ayuso, que cree que los socialistas utilizan a Vox para «desgastar» al PP.

Para la candidata popular, este es ahora «el argumento mollar del PSOE», un partido que «está gobernando con Podemos del que abjuraba y decía Sánchez que no podría tener a su lado porque no dormiría» y que además están apoyándose en el «entorno político de ETA y en los independentistas».