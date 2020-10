Ayuso se impone al Gobierno y cerrará la Comunidad de Madrid solo durante el puente

El Gobierno permitirá el plan de la Comunidad de Madrid de cerrar la región solo durante el puente de Todos los Santos. Al menos hasta que el miércoles se reúna el Consejo Interterritorial de Salud y decida sobre la efectividad de las medidas que están adoptando las autonomías. Hasta entonces, según ha informado el Ministerio que dirige Salvador Illa, seguirán vigentes las restricciones perimetrales que las comunidades adopten de cara a este fin de semana, puente en varias de ellas.

De esta forma, la presidenta regional logra imponer su plan de cierre por días para la Comunidad de Madrid, pese a las reticencias de varios miembros del Gobierno. En una entrevista en Cope, Ayuso ha defendido este jueves la aplicación de «medidas intermedias» y ha destacado que «lo mejor es ir a los confinamientos selectivos. Localizar a las personas que están contagiando para aislarlas y que el resto pueda seguir con su vida, porque si no esto va a ser la ruina».

Un día después de plantear al Gobierno la posibilidad de cerrar la comunidad sólo durante los días festivos y no por periodos semanales, la presidenta regional ha vuelto a descartar el cierre de Madrid durante más tiempo porque, ha asegurado, no hay criterios sanitarios que lo respalden. «Si se cierra, que sea por un criterio sanitario. Yo no lo he encontrado», ha señalado.

«Necesitamos normas flexibles«, ha insistido la presidenta en un acto en la Puerta del Sol. «Pido de nuevo diálogo para que con estas órdenes podamos flexibilizar las aperturas y cierres de las comunidades autónomas porque la pandemia va a estar mucho tiempo entre nosotros y habría días que hay que cerrar uno, dos o no hacerlo», ha apostillado.

Así, Ayuso se dice sometida a «un sinsentido de normativas porque no tenemos una ley de pandemias que se venía prometiendo desde mayo para evitar otro estado de alarma». «Siempre hemos optado por la libertad, somos conscientes de que esto no entiende de fronteras pero no se trata de abrir y cerrar, sino de mantener en el término medio toda la actividad para que no tengamos efectos adversos sobre el sector privado», ha dicho.

Ayuso envió anoche una carta al presidente del Gobierno para poder aplicar restricciones a la movilidad por un periodo inferior a siete días. En ese escrito, la presidenta madrileña le decía a Sánchez que «la limitación de la entrada y salida de la Comunidad de Madrid puede resultar adecuada para evitar una movilidad excesiva en un puente como el de Todos los Santos, con un alto número de desplazamientos en todo el territorio nacional y en especial en la propia Comunidad». «La misma medida no es necesaria, y causaría restricciones indebidas a los derechos de los ciudadanos, en los días inmediatamente posteriores«, sentencia.

Por ello, le pide que suprima del Real Decreto del estado de alarma la parte del artículo 9.1 que señala que las limitaciones a la movilidad sólo son eficaces en un periodo superior a siete días naturales. Ayuso entiende que esto puede ser «contraproducente» para adoptar medidas «proporcionadas y lo menos restrictivas de derechos que sea posible» y sugiere al socialista que dicte un nuevo decreto o aproveche el debate y votación de la prórroga del estado de alarma de este jueves para ejecutar el cambio «a la mayor brevedad y con efectos inmediatos». «Quedo a la espera de tus noticias, estoy segura de que comprenderás que, dada la situación es necesario actuar con una especial celeridad para lograr el mayor éxito para los ciudadanos», concluye.