Ayuso: “Tenemos camas UCI disponibles para la próxima semana”

Isabel Díaz Ayuso, en aislamiento tras haber dado positivo por coronavirus hace unos días, ha asegurado que la Comunidad de Madrid está preparada para seguir atendiendo pacientes la próxima semana. En una entrevista en Antena 3, la presidenta madrileña ha señalado que «tenemos camas UCI disponibles para la próxima semana». Una posibilidad, ha dicho, que podría alargarse incluso hasta dentro de dos semanas.

Sobre su estado de salud, Díaz Ayuso ha informado de que se encuentra «muy bien». Según la presidenta, los síntomas que ella tiene son muy leves y solo está «un poco cansada».

Una vez más, ha vuelto a criticar la gestión del Gobierno en cuanto a la distribución del material sanitario. Ha dicho que hace 48 horas recibió un cargamento de 48.000 mascarillas, pero que sólo en el Hospital La Paz se utilizan en un día 36.000. Así, ha insistido en la escasez de material y ha recordado que ella no puede comprarlo ahora debido al estado de alarma: «Yo no tengo el poder de comprar porque está centralizado, no es como antaño». «Si el Gobierno centraliza se forma cuello de botella», ha añadido.

«Si es verdad» que el Gobierno no bloquea material en las aduanas, entonces eso es que ella tiene «luz verde» para fabricarlo en Madrid, lo que ha calificado como «una buena noticia y un paso adelante». «Nos vamos a poner a todo tren y no vamos a hacer otra cosa que fabricar material, si es verdad que ellos (el Gobierno) no bloquean nada», ha afirmado la jefa del Ejecutivo regional.

No obstante, ha destacado que en estos momentos no quiere «entrar en una guerra con nadie» porque hoy «lo importante lo importante es salvar vidas».

En este sentido, ha advertido de que «viene una ola muy dura para toda España y especialmente para Madrid», ya que la capital es la más golpeada hasta el momento con 6.777 contagiados y 498 muertos por coronavirus.

Y, aunque ha reconocido que los «próximos dias van a ser muy duros porque se siguen multiplicando los casos», ha asegurado que en la Comunidad de Madrid «todo el personal sanitario atiende a todos los pacientes por igual». De este modo, ha desmentido que los médicos de la UCI aconsejen no intubar a mayores de 80 años o pacientes con patologías muy graves: «El personal sanitario está atendiendo a todos como pueden».