Ayuso, un fenómeno social que crece y crece (mientras a Abascal «se le pasa el arroz»)

AD.- Ella sola está decantando miles de votos a favor del candidato del PP a la presidencia de Castilla y León, Jesús Fernández Mañueco. Ayer la montó gorda en su visita a Segovia y a Burgos, en apoyo a la campaña de Mañueco. En su recorrido por las calles del centro de Segovia se dio un auténtico baño de masas al alcance, hoy por hoy, de ningún otro político español. Fue hacer acto de presencia junto al acueducto y formarse un espectacular revuelo a su alrededor. La gente que estaba por la calle, al margen de sus compañeros de partido, rápidamente se acercaron para felicitarla y animarla. Le acogían al grito de «¡Presidenta!, ¡Presidenta!..» Eran comerciantes, vecinos del barrio que estaban en la calle o conductores que le tocaban la bocina al reconocerla. Tardó 20 minutos, entre selfis y besos, en recorrer 50 metros entre una multitud que no cesó de mostrarle su cariño. Este fenómeno se basa en la sencillez, proximidad y firmeza de convicciones de una joven madrileña corriente, que ha logrado que Madrid sea el motor de España y un espejo de libertad. Los comerciantes la iban saludando y le pedían que se acercara a sus comercios, porque le estaban profundamente agradecidos por su apoyo a los pequeños empresarios, a los autónomos, a los emprendedores…

Es la expresión de la nueva política que esperan los votantes y que la izquierda política y mediática, siempre prisionera de los lemas y las palabras grandilocuentes, no supo percibir cuando desató la campaña en su contra al llegar a la presidencia de Madrid. Estos ataques la hicieron más fuerte y creíble entre los votantes. El buen político busca la proximidad y no se encierra en los despachos, recorre las calles de las ciudades y los pueblos preocupándose de los problemas de sus vecinos. Ha estado a su lado cuando la necesitaban. Ayuso es una joven inteligente de firmes convicciones a la que le dieron la oportunidad de cumplir el sueño de su vida y ha sabido aprovecharla.

Lo mejor sin embargo es que Ayuso sigue siendo la misma persona de siempre. Vive en un pequeño piso de alquiler con su perro Bolbo y lleva una vida sorprendentemente austera para lo que se estila entre la gente que toca poder. Quizás ahí radica la diferencia entre Ayuso y Abascal. Hace dos años, el vitoriano se paseaba por las calles de nuestras ciudades en loor de multitudes. Hoy reduce sus mítines a espacios abiertos que no hagan tan visible la merma de entusiasmo entre la gente y que, a diferencia de los recintos cerrados, te permite estirar la cifra de asistentes. 500 personas en una pequeña plaza urbana son multitud; en un recinto congresual son un fracaso. Si lo comparamos con Ayuso, a Abascal se le ha pasado el arroz. Pasa como las relaciones de pareja. Al principio no quieres ver las señales que predicen el poco futuro de esa relación; la idealizas de tal forma que te apartas de la realidad. Nos ilusionamos en exceso y nos entregarnos plenamente desde un principio sin saber realmente si lo que tenemos delante es un príncipe o un sapo. La ilusión desbordante nos empuja a perder de vista elementos esenciales sobre el carácter de la persona que elegimos. Con Vox ha pasado lo mismo. Al final las contradicciones pesan mucho. No se puede estar supuestamente en contra de las autonomías y no renunciar a sus beneficios económicos. No se puede pasar del desahucio a disfrutar de un casoplón de un millón de euros en menos de tres años. No se puede hablar mal de los chiringuitos cuando has vivido siempre de ellos. No se puede proclamar amor a los españoles si al mismo tiempo desprecias, mientes y vejas a tus propios militantes, imponiendo gestoras a espaldas de las bases. No se puede alimentar, por un lado, las tesis antivacunas, mientras por el otro, su portavoz sanitario, Juan Luis Steegmann, se ha significado por ser uno de los más entusiastas vacunólogos de España. No se puede traer a Madrid a un grupo de dirigentes europeos para decir que Putin nos está conduciendo a una guerra. No se puede criticar el Nuevo Orden Mundial y apoyar al mismo tiempo la ofensiva contra Rusia de sus patrocinadores. No se puede ir contra de la Agenda 2030 y refrendar el despliegue militar en el este de Europa a instancias de los principales promotores de esa misma agenda. No se puede hablar de unidad nacional cuando esa unidad no sirve a la soberanía nacional y sí a otros intereses. No puedes hacerte el ofendido con el dinero a Podemos procedente de la dictadura venezolana, cuando un grupo islamista de la oposición iraní te ha llenado a ti los bolsillos.

A diferencia de Ayuso, Abascal empieza a ser percibido como un ambicioso y materialista que se ha disfrazado de patriota identitario, pero que sigue las directrices de los amos sionistas que le dirigen cual barbilindo marioneta. Eso sí, una marioneta muy vigoréxica que se pasa 20 horas semanales en el gimnasio y otras tantas haciendo fotos a su “compañera” influencer para descerebradas “instagramers”.

El electorado se está dando cuenta finalmente de que Vox no es más que un partido diseñado para conseguir unas decenas de escaños en cada parlamento, al objeto de colocar a unas élites políticas de las que ya no se fía ni su propia militancia.

Ayuso es pues la última esperanza para establecer una estrategia política común de la derecha, a fin de desactivar los intentos de la izquierda radical de convertir nuestra España en una república socialista soviética gobernada por machos alfa, boyeras, y chulos de piscina colocados no con hachís, sino con un dinero público que despilfarrarán en prebendas de casta para reventar finalmente la gallina de los huevos de oro: el esclavizado contribuyente.

Ayuso se ha convertido en un fenómeno político irrepetible. Hasta los norteamericanos han visto en ella una política especial y excepcional. Su magnetismo mediático arrastra a la multitud a imágenes como las que vimos ayer en Segovia y Burgos. Sus eslóganes y frases se han contagiado de forma arrolladora entre la población. Y sus imitadores se multiplican. Su magnetismo mediático es tal que su sola presencia provoca un entusiasmo colectivo al alcance de muy pocos líderes mundiales.

Ayuso es un filón para el PP porque ha traído aire fresco a la política, convirtiéndose en una figura a la que pocos españoles permanecen ajenos.

Ayuso no es seguramente la dirigente política mejor dotada intelectualmente, tampoco la mejor oradora, pero su personalidad y sus mensajes crean un delirio magnético que ejemplifica el por qué ella sola se basta y se sobra para hacerle ganar al PP las elecciones de forma abrumadoramente mayoritaria.

