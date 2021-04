Ayuso: “Veo una campaña en positivo, no percibo un tono bronco en la calle”

Sobre las amenazas recibidas por varios políticos como ella , afirma que «estos hechos se tienen que poner ante las autoridades pertinentes. Pero soy partidaria a no darles más importancia porque estos es lo que buscan los que quieren dar alas a terror. El terror y la violencia no son la característica de esta campaña. Oigo decir que esta campaña es bronca y densa, pero no lo veo igual. Veo una campaña en positivo con mensajes ilusionantes para Madrid de lo que quiero hacer a partir del 5 de mayo. Cada vez veo más jóvenes y niños en los mítines. El tono bronco no es lo que percibo en la calle, sí percibo esa ilusión».