Ayuso y Almeida afean a la izquierda politizar las restricciones en el sur de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha terminado su agenda de este lunes ofreciendo una entrevista al Telediario de TVE. Tras haberse reunido con Pedro Sánchez para ahondar en la coordinación con Moncloa a la hora de contener el impacto de a segunda ola del coronavirus, la mandataria ha comparecido para analizar la situación actual.

Se ha mostrado muy crítica con la postura que se ha tomado desde un sector del PSOE y desde Unidas Podemos en relación con el confinamiento impuesto en el sur de Madrid. «La izquierda ha hecho una interpretación partidista de las medidas tomadas por la Comunidad de Madrid, pero no han dado ninguna cifra que contradigan que debían tomarse medidas para frenar los contagios», ha sentenciado.

Y ha añadido que «no podemos seguir con la ola de contagio porque, en caso contrario, los escenarios serían peores». «Tenemos que hacer un gran esfuerzo entre todos para evitar volver a las imágenes de marzo; para ello, necesitamos la ayuda del Gobierno», ha remarcado, destacando la importancia de la implicación del Gobierno en la lucha contr la pandemia.

Además, la dirigente se ha pronunciado sobre la polémica recomendación efectuada por Quim Torra a los catalanes -les ha instado a no viajar a la capital española-. «Yo nunca me he alegrado cuando Cataluña estaba en una mala situación o cuando se han fugado empresas que han venido a Madrid. Cataluña es España, le guste o no al president Quim Torra, y Madrid siempre estará a disposición de los catalanes», comentó.

Por otro lado, el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, ha intervenido en el programa ‘La Linterna’, de la Cadena Cope. Lo ha hecho reforzando el mensaje de Ayuso. «La izquierda ha hecho una interpretación partidista de las medidas tomadas por la Comunidad de Madrid, pero no han dado ninguna cifra que contradigan que debían tomarse medidas para frenar los contagios», ha expuesto.

También ha apuntado el gestor público que considera que «Pedro Sánchez ha acudido a su reunión con Díaz Ayuso a cumplir con sus obligaciones». «Si de verdad tiene una voluntad sincera de unidad, debe de llamar a Lastra o Simancas y decir ‘hasta aquí hemos llegado'», ha proclamado.

Por último, ha subrayado que «la reunión con Díaz Ayuso ha servido para coordinar medidas sobre cómo poder aplanar la curva en Madrid. Entre ambas instituciones hay buena coordinación y luchamos juntos para salir de esta situación cuanto antes». Y ha finalizado compartiendo este mensaje: «De esta situación vamos a salir; no podemos darnos por vencidos, ni bajar los brazos. Tenemos que tener la capacidad de que, si salimos una vez tras unos meses muy duros, podemos y tenemos que volver a hacerlo».