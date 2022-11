Ayuso y el Gobierno en guerra: una culpa a la falta de médicos y otro dice que «desmantela la Sanidad»

La huelga de médicos de los Puntos Atención Continuada (PAC) en Madrid ha desatado una nueva guerra entre el Ejecutivo regional y el Gobierno de Pedro Sánchez. Otro enfrentamiento entre Moncloa y la Puerta del Sol que, en esta ocasión, se centra en la falta de profesionales sanitarios.

Mientras Ayuso ha asegurado que la falta de médicos que vive la región es culpa de la mala planificación del sistema sanitario (es decir, responsabilidad del Ejecutivo central); la ministra de Sanidad, Carolina Darias, acusaba a la presidenta madrileña de «desmantelar la sanidad pública».

Los ataques de miembros del Gobierno a la presidenta de la Comunidad por la huelga llaman la atención, puesto que no es la única comunidad en la que se ha iniciado una movilización de estas características este lunes. En Cantabria, los médicos de todo el sistema de Atención Primaria (y no sólo de una parte de los servicios, como ocurre en Madrid) están en huelga indefinida. Pero esto no ha merecido ningún comentario del Gobierno central.

La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, se ha sumado a las críticas a la situación de la Sanidad en Madrid con un claro «ya está bien». Alegría ha pedido a la presidenta del PP madrileño que «se deje de ayusadas y se ponga a trabajar en lo importante», porque en Madrid tiene «mucho trabajo».

Darias y Alegría han acusado a Isabel Díaz Ayuso de sembrar «el caos» y desproteger a la población con el plan de urgencias puesto en marcha hace 10 días. La ministra de Sanidad ha añadido que las condiciones con las que se da atención sanitaria a los ciudadanos en esos puntos «no son las más adecuadas».

«Lo digo alto y claro: estamos del lado de los profesionales sanitarios y no de quienes les señalan y les acusan sin ninguna responsabilidad», ha dicho Darias este lunes en un acto en la sede del Ministerio de Ciencia e Innovación.

En cambio, ni Darias ni Alegría han dedicado ni un minuto para a la gestión sanitaria del Gobierno de Cantabria que preside Miguel Ángel Revilla, pese a que en su región también se ha convocado una huelga de médicos. En el caso de esta comunidad autónoma, la convocatoria incluye a todo el sistema de Atención Primaria y ha obligado a eliminar las citas programadas.

Ayuso ha encendido la mecha del enfrentamiento con Moncloa al señalar al Gobierno central como el culpable de la falta de profesionales sanitarios en toda España.

«Médico que esté en paro, médico que esta misma tarde yo contrato en la Comunidad de Madrid», ha enfatizado la presidenta en una entrevista. Y ha añadido que el «problema» no es que ella contrate médicos en paro, sino que, al hacerlo, se los «quita» al País Vasco y Cataluña.

Por ello Ayuso cree que ésta no es la solución, dado que se trata de «un problema nacional» que el Gobierno tiene que atender, «además del problema de la demografía».

Minutos antes de realizar estas declaraciones, Ayuso ha recordado en redes sociales que «Madrid es la segunda región con más especialistas y médicos de urgencias de España. Cataluña, Baleares y Castilla-La Mancha tienen menos médicos por habitante. Esto va de activismo de izquierdas, no de Sanidad», ha escrito en Twitter citando datos del Ministerio de Sanidad.

Durante su entrevista en El Programa de Ana Rosa, la presidenta regional ha acusado al Gobierno de falta de planificación y ha reclamado «más médicos». «Están más preocupados de indultar y soltar presos de ETA» que de crear nuevas facultades de Medicina para solucionar la crisis que, a su parecer, se vive en toda España.

Es cierto que los gestores hospitalarios piden más plazas de Medicina y que el propio Ministerio de Universidades se ha comprometido ya a ponerlas en marcha. Durante la III edición del Observatorio de la Sanidad, el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, anunció que se ampliarían un 15% las plazas de Medicina.

En su lista de quejas al Ejecutivo central, Ayuso también ha pedido acelerar la homologación de títulos de Medicina extranjeros. Una situación que preocupa mucho al Ministerio de Universidades y para la que ha lanzado una ley que obliga a desatascar el embudo administrativo que se ha sucedido con el paso de los años.

En esto, como en la falta de médicos formados, coinciden tanto Ayuso como los médicos aunque, para levantar la huelga, todavía no han encontrado ningún acuerdo.

