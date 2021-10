Aznar: «España es una nación, ni plurinacional ni multinivel ni la madre que los parió»

José María Aznar ha entrado en escena hoy en la convención nacional del PP, que ha hecho parada este jueves en Sevilla. El expresidente ha compartido con Pablo Casado la mesa titulada ‘La fortaleza de las instituciones’, después de que Mariano Rajoy se centrara el lunes pasado en Santiago en la economía y el empleo. Así, los dos expresidentes del Gobierno y del PP han cerrado filas con Casado para fortalecer su liderazgo. Nada más empezar, Aznar ha asegurado a Casado que va a ser presidente del Gobierno y lo hará bien.

El líder del PP se siente a gusto con su antiguo jefe, José María Aznar, y se nota. La identificación es prácticamente total, a pesar de que en los últimos tiempos Aznar se había distanciado de su pupilo, y había llegado a poner a Isabel Díaz Ayuso como ejemplo de liderazgo política. Hoy, en Sevilla, ni ha mencionado a Ayuso ni ha hecho una sola crítica a Casado o al partido. Aznar ya ve al líder del PP como próximo presidente del Gobierno, su olfato, que no suele fallarle, se lo dice, según ha comentado, y cree que tendrá la difícil tarea de poner orden en un país desordenado.

El expresidente del Gobierno ha recordado una anécdota que le suele contar un amigo: «Como espero que seas presidente del Gobierno, te cuento: el otro día me recordaba una persona que cuando trabajabas conmigo, al despedirse de mí, tú estabas al fondo del pasillo, y yo le dije: ese que está al fondo será presidente del PP y presidente del Gobierno».

En su coloquio con Aznar, Casado ha puesto sobre la mesa las cinco crisis de España: la económica, la institucional, la territorial, la internacional y la social. Ha sido al hablar de la crisis territorial cuando Aznar ha remarcado que España es una nación, «no siete, ni tres, ni 17, ni 25. Una. Una nación plural, pero una, constitutivamente plural, pero una. Ni es un estado plurinacional, ni un estado multinivel ni la madre que los parió».

También se ha referido al uso del castellano y ha sido tajante. «Hay una lengua común en España, el español, lo dice la Constitución. Y hay lengua cooficiales en las comunidades autónomas donde se habla. El catalán es cooficial en Cataluña y el euskera, en el País vasco, pero no son cooficiales en Madrid o Sevilla. Por tanto, en las instituciones nacionales de Madrid se habla en castellano».

Al hablar de la la crisis económica, Aznar ha remarcado que es clave tener una grandísima ambición reformista, ejercer el liderazgo y decir con claridad a la gente el proyecto que tienes. Al hacer un análisis de la situación económica, ha elogiado «la reforma de pensiones de Fátima Báñez», ha recordado, sin mencionar a Rajoy. Además, ha advertido de que el sistema de pensiones es insostenible tal y como está.

A juicio de Aznar, España necesita poner la casa en orden, una tarea que ha encomendado a Casado. Ahora, ha dicho, es un país desordenado. Y ordenarla es básico, así como tener un pensamiento estratégico claro, saber dónde están los intereses y ponerse a ello. “Eso se llama también ejercer el liderazgo”.

El expresidente del Gobierno ha lanzado críticas directas al Gobierno de Sánchez. Por ejemplo, por su reforma educativa: “Es imposible hacer más tonterías”. Pero también por ningunear al Parlamento. En este caso ha puesto como ejemplo que el presidente del Gobierno no compareciese en el Congreso para explicar la crisis de Afganistán, algo que ve inaudito. También ha criticado la posición del Ejecutivo respecto a la Justicia y ha subrayado que un juez que sale de la carrera para dedicarse a la política no puede volver a ser juez. Además, ha defendido la derogación de la ley de memoria democrática, porque es una incitación al odio y al enfrentamiento. Dentro de la lista de deberes que ha puesto delante de Casado, ha añadido la reforma energética: «Hay que hacerla antes de que acabemos todos locos».

Aznar ha sido especialmente crítico con quienes piden perdón o dicen que España tiene que pedir perdón por su historia. «Yo no pienso pedir perdón», ha subrayado. Y ha puesto un ejemplo concreto, al referirse al presidente de México. «Y usted cómo se llama. Andrés Manuel López Obrador. Yo me llamo Andrés, por parte de los aztecas, Manuel, por parte delos mayas, López, eso es una mezcla, y Obrador, de Santander. ¡Hombre!, es que si no hubiesen pasado algunas cosas usted no estaría ahí, ni podría haber sido bautizado. Ni podría haberse producido la evangelización de América, digo».

Reforma del Poder Judicial



Casado, en su presentación, ha agradecido a Aznar «todo lo que ha hecho por el PP», al que llevó al poder por primera vez en 1996, hace 25 años. Además, le ha mostrado su agradecimiento «como españoles», y ha destacado su agenda reformista que permitió crear cinco millones de empleos en sus dos mandatos. El líder del PP ha resaltado que fue el artífice del primer milagro económico español.

Casado ha recordado una de las noticias del día, después de que el Consejo de Europa reprochara a Sánchez que ignore la recomendación de reforzar la independencia judicial del Consejo General del Poder Judicial. En el coloquio con el expresidente Aznar ha asegurado que en cuanto llegue al Gobierno modificará la ley para reforzar la independencia judicial y la separación de poderes. “Queremos que los jueces elijan a los jueces como piden Europa, la Constitución y los propios jueces”.