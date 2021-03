Aznar y Rajoy desmienten a Bárcenas: aseguran que “jamás” han recibido un sobresueldo

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado que «no hay ninguna caja B del PP«, sino que «habrá unos papeles de Bárcenas» que él «tendrá que explicar», y ha afirmado: «Empieza a ser una vergüenza todo lo que estamos viviendo». «No ha habido una caja b y nunca he triturado lo que nunca he tenido en mis manos», ha indicado Rajoy durante su comparecencia como testigo en el juicio por el presunto pago de casi un millón de euros de la reforma de la sede del partido a cuenta de la supuesta caja B.

De esa forma, ha tachado de «absolutamente falso» que haya destruido parte de los famosos «papeles de Bárcenas», como señaló el extesorero del PP Luis Bárcenas. Ha indicado que conoció esas anotaciones al publicarse en los medios en 2013, de modo que es «metafísicamente imposible» que los pudiese destruir.

Rajoy ha negado tajantemente haber recibido ningún tipo de sobresueldo. «Jamás se nos hizo ninguna entrega«, ha asegurado al tiempo que ha reprochado a Bárcenas, principal acusado en este juicio, que diga «un día una cosa y otro la contraria».

Antes, el expresidente del Gobierno José María Aznar ha negado en la Audiencia Nacional haber recibido «ningún sobresueldo» o haber conocido «ninguna contabilidad B en el PP», y ha destacado que todo lo que recibió del partido fue por transferencia y que lo declaró a Hacienda. Presidente del Gobierno entre 1996 y 2004, Aznar comparece este miércoles por primera vez como testigo en un juicio para dar explicaciones sobre la presunta caja b del PP y los supuestos sobresueldos que el extesorero Luis Bárcenas, principal acusado, atribuyó a dirigentes del partido.

«Jamás he recibido un sobresueldo«, ha respondido tajante en su comparecencia como testigo por videoconferencia y con mascarilla en el juicio por el presunto pago de la reforma de la sede del PP a cuenta de esa supuesta caja B. «No sé lo que han hecho los demás ni me importa, ni se lo que hicieron mis sucesores ni me interesa», ha proseguido Aznar, que presidió el PP entre 1990 y 2004, a preguntas de la acusación Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

Como hiciese en la comisión de investigación de la presunta financiación irregular del PP en el Congreso, Aznar ha rechazado estar al tanto de ninguna caja B: «Yo no he conocido ninguna contabilidad en B del PP, ninguna contabilidad paralela. No he conocido más contabilidad que la oficial». Y ante la insistencia del abogado Mariano Bénitez de Lugo de si sigue manteniendo que no existe esa caja B, Aznar ha indicado: «Señor letrado me puede preguntar 300 o 500 veces la misma pregunta (…) que la respuesta va a ser la misma».

El expresidente del Gobierno se ha desvinculado tajantemente de las siglas J.M. que aparecen en varios apuntes de abril a julio de 1990 en los famosos «papeles de Bárcenas». «No señor. No he recibido ninguna cantidad ni responde a ninguna consideración que me pueda afectar» esas anotaciones, si es que son ciertas», ha indicado.

Preguntado por si dio instrucción para abonar 3,9 millones de pesetas al exconsejero navarro Calixto Ayesa en 1991, como dijo suponer el exdiputado y expresidente navarro Jaime Ignacio del Burgo, Aznar ha insistido en que no ha autorizado nunca ningún pago porque no era su «función» ni entraba dentro de sus «competencias» o «responsabilidades». «No he autorizado ninguna compensación», ha dicho varias veces. Del mismo modo ha negado conocer ninguna anotación de los «papeles de Bárcenas» referentes a ex altos cargos del PP porque «ni conocía esos papeles ni conozco esos papeles ni tengo indicios sobre su fundamento y su justificación».

Contabilidad opaca

Esta es la primera vez que Aznar tenga que dar explicaciones ante un tribunal por la ‘caja B’, mientras que Rajoy ya declaró como testigo en el caso Gürtel siendo presidente del Gobierno. Entonces negó que conociera la contabilidad opaca reflejada en los papeles de Bárcenas, que calificó de «absolutamente falsos».

En el juicio, el extesorero ha mantenido que Rajoy estaba al tanto de todo y que incluso grabó al expresidente del Gobierno destruyendo unas hojas con la contabilidad opaca del partido a la vez que le recriminaba que guardase esos documentos. La sentencia de Gürtel, que sirvió de ariete para la moción de censura que en 2018 tumbó su Gobierno, dudó de la credibilidad de Rajoy al negar la existencia de una ‘caja B’ en el PP que el tribunal dio por acreditada.

Pese a ello, los exsecretarios generales del partido que declararon este martes –Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal– han seguido negando que existiera esa contabilidad opaca y han rechazado la veracidad de los apuntes contables de Bárcenas.

Además de los expresidentes del Gobierno también está previsto que declare el exministro de Justicia José María Michavila al que el extesorero Luis Bárcenas, principal acusado en este juicio, vincula con la compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la ‘caja B’.

Están también citados el ex secretario general del PP de La Rioja Carlos Cuevas y la gerente regional Ana Elvira Martínez, relacionados con una entrega de 200.000 euros en mayo de 2008 que figura en los «papeles» bajo el epígrafe «Entrega La Rioja».

En la contabilidad oficial del PP consta una salida de 200.000 euros de Madrid a La Rioja, supuestamente destinado al pago de la nueva sede del partido en esa comunidad, en junio de 2008, y se da la circunstancia de que es la misma cantidad de dinero apuntada por Bárcenas en sus papeles en mayo de 2008, aunque esta vez la entrega va de la sede regional a la nacional.

Cuando ambos declararon en instrucción aseguraron que nunca transfirieron ese dinero a la sede central, desmintiendo así este apunte de la contabilidad B.