«Barbie» y el «tontolaba»: una de cine casposo

Ha ejercido de florero en el Congreso, de elefante en la cacharrería de Vox Málaga, de hija de Mari Carmen, de tronista en algún mitin y hasta de ganadera de salón en Ronda. La compareciente, siempre fútil, de profesión lo que surja siempre que lo que surja no implique talento ni esfuerzo físico, diputada con menos luces que una patera, rendida ante el postureo -su sonrisa falsa y bobalicona es lo único chisposo que exhibe- en un ataque insoslayable de palurdismo, ella y Antonio Sevilla, han venido los dos a compararse con Ava Gardner y Frank Sinatra en un pose tan ridículo que nos explica el por qué Ortega Smith decidió no invitarla a su boda.

Visto a los dos patéticos de canto y al bies, a contraluz, arrimando la lámpara hasta la locura, no se les aprecia lesión cerebral alguna, abierta o sangrante, si bien se puede sospechar y no se descarta una tumoración en el caletre, muy cerca del putamen, originada muy seguramente por no pegar sello en su vida, ni dar un palo al agua durante mucho tiempo seguido.

De todo lo expuesto, colegimos:

Qué si fuese una precaria empleada de banca, una becaria de reponedora, cajera, o cualquiera otro cargo de mínima responsabilidad –imperceptible- en cualquier empresa privada de menor cuantía, marginal y de las afueras, por el que percibiese una mínima fracción –infinitesimal- del salario mínimo interministerial, vamos, una minucia, hay que “preveer” que uno y otra ya estarían en el semáforo pasando la gorra, o “proponido” para el nobel de la coña marinera, dada la precaria, e insana expertitud que les nimba a ambos.

¿Qué quieren que les diga…? Pues que en esto se ha convertido Vox Málaga. ¡Viva la casposidad!

¿Qué políticos son estos que a falta de alguna idea original – ya ni siquiera pedimos que sea brillante- se dedican solo al payaseo y a salir en la foto, da igual que de gañán o de choni ajada por los años? Con gente como esta es lógico que muchos terminen odiando tanto a los políticos. La política no puede ser el estribo para que gente así, tan ridícula y tan absurda, alcance lo que en una auténtica meritocracia nunca lograrían.

Rueda está donde está porque Lara se encaprichó (políticamente) de ella, cuando nadie de Vox la conocía, y Sevilla fue puesto al frente de la Gestora por traicionar a Lara. Vox Málaga a la medida de Juan Palomo. Y los muy sinvergüenzas aún tienen la desfachatez de pedirle a los militantes que remen en la misma dirección que ellos.

Los peores ocupan en Vox Málaga lo que no les corresponde: callous inútiles, ruedas sin base alguna, gemas sin brillo, lunas menguantes, anabeles y pinazos, tatuajes en el cogote y sevillista el que no bote, trápalas, vividores, mentirosos compulsivos, araneros, rellenos de trapos y fajinas, aguadillos de terceras y cuartas categorías, inopes irredentos y carentes de conocimiento y experiencia alguna. Toda una vergüenza y un horror para los españoles de bien. ¿Y esos son los que van a sanarnos, los que van a sacarnos de este pozo de desempleo, de este destrozo que han propiciado? No aciertan ni una.

¿Dónde van a ir que más valgan “Barbie” y el “tontolaba”? Lo saben de sobra, a ningún sitio. A mí valiente cosa me importa lo que sea de ellos, como si se operan. Pero se adhieren al gotelé, a las pensiones inmerecidas, y al boato, y buscan más extensión a su descalabro. Más poder para arruinarlo todo…

Comparte este artículo