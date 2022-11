Barra libre del Gobierno con ERC: Bolaños abre la puerta a «modificar el delito de la malversación»

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha dicho este lunes, en una entrevista concedida a la Cadena Ser, que «en la tramitación del (delito) de sedición, se puede plantear modificar el delito de la malversación«, añadiendo que «hay muchos delitos relacionados con lo que pasó en 2017 que no se han propuesto».

Este fin de semana, El Periódico publicaba una entrevista a Oriol Junqueras en la que el golpista celebraba que «el delito de sedición se pulveriza y en el delito de desórdenes públicos se produce un gran avance», agregando que «para pactar presupuestos con el PSC, falta ver su compromiso con la reforma de la malversación«. Este lunes, Bolaños desvinculaba la sedición con la negociación de los PGE con ERC: «Cuando se negocian los Presupuestos hablamos de Presupuestos y no se habló de ninguna otra cuestión. ERC lo aceptó. Nada tenía que ver con la sedición».

El ministro de la Presidencia recurría al estribillo habitual de «la reforma del delito de sedición es un compromiso del presidente» e indicaba que «ERC lleva años solicitando la supresión por completo y no estábamos de acuerdo con eso». Con respecto a la malversación, como ya se ha indicado, dejaba la puerta abierta a su modificación, como exige su socio de Gobierno, y, de nuevo, recurría a un latiguillo habitual: «No olvidemos que la clave es construir convivencia».

Relacionado



Bolaños cree que el Código Penal debe de ser «razonable» y, erre que erre: «En el PSOE, tenemos claro todos que la política de construir convivencia en Cataluña es buena para todos. Se hereda una tensión insoportable y con Pedro Sánchez se toman medidas valientes para el reencuentro. En estas decisiones, como pasó con los indultos, algunos pueden tener dudas. Pero con el tiempo ven que ha sido positiva»

Alegría pide «leerlo»

Posteriormente, en rueda de prensa desde Ferraz, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha señalado que estudiarán la enmienda para reformar la malversación cuando se presente en el Congreso. «A partir de ahí entenderá que no me manifieste sobre propuestas que no hemos podido leer», ha añadido.

En su intervención ante los medios, ha continuado justificando la liquidación del delito de sedición. Según Alegría, el objetivo de esta proposición de ley es cumplir de manera fiel con el compromiso asumido por el presidente del Gobierno para «europeizar» el delito de sedición y que más allá cada grupo sabrá cuáles son los objetivos de sus enmiendas.