Begoña Gómez contactó con una filial de Globalia para buscar «una plataforma tecnológica de seguimiento del Covid»

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, contactó con una filial del Grupo Globalia para buscar «una plataforma tecnológica de seguimiento del covid-19».

La mujer de Pedro Sánchez y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, se conocen desde hace años e intensificaron su relación en los meses previos al inicio de la pandemia del coronavirus en el año 2020. Begoña Gómez es licenciada en Marketing por ESIC y experta en ‘fundraising’ y captación de fondos para organizaciones no lucrativas (ONL). El Instituto de Empresa IE la fichó en agosto de 2018, al poco de llegar Sánchez a la Moncloa, para ponerla al frente de la Dirección del IE África Center. Dicho cargo lo ocupó hasta junio de 2022, fecha en la que lo abandonó para «afrontar una nueva etapa profesional».

En declaraciones a Libertad Digital, la que fuera directora de la filial de Globalia denominada ‘Wakalua’, Leticia Lauffer, ha afirmado que «conoció a Begoña Gómez en un viaje a Georgia de la OMT (Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas), ya que ella viajaba con los emprendedores del IE África Center y se quería dar visibilidad a este programa con unos premios. Begoña contactó conmigo al comienzo de la pandemia interesándose por una plataforma tecnológica o un desarrollo para hacer el seguimiento de las personas que podían estar con Covid-19, para que no se contagiara más gente».

«Me preguntó si disponíamos de esa plataforma en Wakalua, ya que éramos una empresa de innovación. Buscaba una tecnología que permitiera hacer los seguimientos de los mapas de calor para detectar donde había más casos. Yo le dije, ‘voy a peguntar pero no creo que haya nada que se pueda adaptar al tema de sanidad’. Nosotros éramos el referente en innovación en turismo. No le pudimos ofrecer nada porque no teníamos ninguna plataforma de este tipo, no había nada de nada que se pudiera adaptar y ni la llamé después», añade Lauffer.

Wakalua es un hub (centro) sobre innovación en turismo que lanzó Globalia en colaboración con la Organización Mundial del Turismo (OMT) en enero de 2019. Según explicó este grupo empresarial, Wakalua nació «para apoyar y descubrir startups y proyectos innovadores, co-creando iniciativas que se articulan entre los distintos actores del sector, colaborando en la transformación del sector del turismo». A principios del 2022, Wakalua quedó integrada en Ávoris Corporación Empresarial.

Lauffer apuntaba a LD que el objetivo de la esposa del presidente del Gobierno «no era obtener comisiones o lucrarse, sino intentar ayudar y buscar soluciones al estar en una situación desesperada. Mi relación con ella se enfrió durante la pandemia y tras la absorción de Wakalua por otro grupo empresarial. Dejó de colaborar con el IE y desapareció el África Center. Perdí el contacto totalmente, pero conmigo siempre tuvo un trato muy agradable. Que yo sepa, Begoña no tenía ninguna relación económica con Globalia».

El rescate del Gobierno a Globalia y el contacto con Aldama

El Ejecutivo socialista aprobó a finales de 2020 el rescate de la compañía aérea de Globalia, Air Europa, con 615 millones de euros por su carácter «estratégico». Precisamente, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) señala en sus informes directamente a este grupo empresarial tras haber obtenido 3,6 millones de euros en plena pandemia con los contratos adjudicados por la administración socialista a la trama Koldo. El empresario Víctor de Aldama, considerado el principal comisionista de dicha trama, fue asesor de Globalia.

La que fuera directora de Wakalua afirmaba a este diario que «conocía a Víctor de Aldama de verle por Globalia, pensaba que era amigo de Javier Hidalgo. No sabía que cobraba como asesor. Javier Hidalgo es una persona que aparte de Globalia siempre ha tenido sus negocios privados. A Begoña siempre la veía en plan, ‘lo nuestro es lo del IE África Center, la innovación y que a mí no me quieran meter en otras historias de rescates y demás por ser la mujer de’. Ella ahí se curó en salud. Yo sólo la vi con Javier Hidalgo tres veces. En el viaje a Georgia organizado que la invitó por la OMT por el África Center, en FITUR y cuando presentamos el hub Wakalua».