Begoña Villacís revela el consejo de su madre: «Sal de esta mierda. Esta gente no es como tú»

Ciudadanos ha presentado a sus once candidatos confirmados para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. El partido se enfrenta a esta cita con la intención de «sobrevivir» donde la práctica totalidad de los candidatos son nuevos bajo el lema «por los tuyos».

Los naranjas han presumido de «unidad» después de las heridas abiertas en el proceso de refundación y del seísmo provocado ante las dudas de la candidatura de Begoña Villacís.

«Representamos la mejor opción electoral y tenemos el mejor equipo», ha arrancado la portavoz nacional de Ciudadanos y candidata a la presidencia de Baleares, Patricia Guasp, en el Centro Cultural Fernando de los Ríos en el distrito de La Latina.

La dirección de Ciudadanos se había marcado como fecha tope este 18 de febrero para dejar atrás la sucesión de noticias internas negativas y desplazar el foco hacia los temas que el partido pretende defender de cara a las elecciones, centrados en tres grandes cuestiones: las familias, las clases medias y los jóvenes.

Durante su intervención, Guasp ha esbozado las líneas maestras de lo que llama el «nuevo Ciudadanos», centrado en plantear propuestas para el nicho electoral mencionado. Defendió a la clase media, de la que ha dicho que está «en riesgo» y «exprimida», y ha abogado por poner el foco en las políticas que puedan beneficiarla. «Hablar de tú a tú a las familias, las clases medias que quieren asegurar un futuro mejor a sus hijos, no se conforman con vivir peor que sus padres», ha indicado, antes de subrayar que España «merece mucho más» de lo que ofrecen «las alternativas caducas e inmovilistas», en alusión al «populismo» y «el bipartidismo».

Guasp también ha elogiado a los candidatos autonómicos de Cs y, en la línea de las clases medias, ha asegurado que son la «red de defensa» de este colectivo. Así, ha garantizado que el partido continuará presentado candidatos municipales y que la nueva etapa del partido sienta las bases «desde lo local y autonómico».

En referencia a la «unidad», ha sostenido que todo es posible» si están «unidos» convencida de que «el nuevo Ciudadanos está más unido que nunca».

En el acto también han intervenido las candidatas de Ciudadanos a las alcaldías de Madrid y Barcelona, Begoña Villacís y Anna Grau, respectivamente, y ellas también han aludido a la unidad en el seno del partido, conscientes de la situación real que atraviesan las siglas.

La vicealcaldesa de Madrid,que se ha emocionado al subir al escenario, ha reconocido que otros proyectos políticos y medios de comunicación son «bastante agoreros» con respecto al futuro de Ciudadanos pero, aun así, se ha mostrado convencida de que habrá sorpresas el próximo 28 de mayo. «Nos quedan tres meses y nos vamos a dejar la vida en esta campaña y no se lo van a ver venir» por « las ganas y la fuerza que le vamos a echar». Aseguró que le tiene «muchas ganas a esta campaña” confesando que es «una mezcla de ilusión y mala leche que me han metido estos últimos días. Es una mezcla muy peligrosa» en referencia velada al revuelo de hace dos semanas, cuando coqueteó con pasarse al PP, y ha lamentado que «están jugando a que se confronten entre ellos» y a «que se odien», sin llegar a mencionar a nadie en particular.

Se mostró convencida de que «nos han hecho esta campaña porque existimos». En ese momento reveló el consejo que le dio su madre esos días: «“Sal de esta mierda. Esta gente no es como tú”. Pero pensé que, si me iba, gente como ellos son los que se quedan. Y no lo vamos a permitir» porque «estamos hartos de los escándalos de corrupción. Juegan a confrontarnos, a que nos odiemos». Asimismo, se mostró segura de que el 28 de mayo “vamos a tener un fiestón que no se lo creen ni ellos. Esa ronda la pago yo”, dijo.

Villacís también instó a los simpatizantes de la formación naranja y miembros del partido a sentirse «profundamente orgullosa» de pertenecer a Ciudadanos y ha trasladado que formar parte de él le «ilusiona» también «a día de hoy». «Os pido orgullo y que vayáis con la cabeza bien alta», ha rematado.

Por su parte, la candidata a la alcaldía de Barcelona, Anna Grau recordó en varias ocasiones la frase que pronunció Manuel Fraga en aquel congreso en el que cedió el testigo a José María Aznar para apuntar que en Cs «no hay tutelas ni tutías». También se refirió a los exlíderes naranjas Albert Rivera e Inés Arrimadas -que no acudieron al evento por problemas de agenda-, e incluso mencionó a otras caras reconocibles del partido, como los diputados Edmundo Bal, Sara Giménez y Guillermo Díaz. «Os necesitamos, hay mucho por gobernar y por decidir», ha agregado.

Candidatos

De las doce comunidades autónomas en las que Ciudadanos se presenta a los comicios de mayo, solo hay dos candidatos que también se presentaron a las autonómicas de 2019: el de Cantabria y la de Castilla-La Mancha, Félix Álvarez -coordinador de la formación naranja en esta comunidad- y Carmen Picazo –presidenta del partido en su autonomía–. La propia Guasp encabeza la lista en Baleares; el coordinador nacional, Carlos Pérez-Nievas, liderará la candidatura en Navarra; la diputada autonómica valenciana Carmen Peris, es cabeza de cartel en la comunidad; y María José Ros, coordinadora autonómica en Murcia, toma ahora las riendas de la lista tras la crisis de la formación en la región.

Además, el coordinador del partido en Gijón, Manuel Iñarra, será el nuevo candidato en Asturias; el diputado extremeño Fernando Baselga será el candidato en Extremadura; y Rosa María Cuevas, que está al frente de la Gestora de Melilla, encabezará ahora la papeleta. También se ha proclamado a la tinerfeña María Isabel Bello como candidata en Canarias.

Por otra parte, la dirección de Ciudadanos ya ha designado a más de 300 candidatos para concurrir a las elecciones municipales de mayo, todos ellos en localidades donde no ha sido necesario celebrar primarias. Eso sí, la dirección nacional aún no ha dado a conocer los nombres de los candidatos ni los municipios.

Fuentes de la dirección se muestran optimistas y señalan que datos internos muestran que obtendrán mejores resultados de los que las encuestas pronostican. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de febrero vaticina un respaldo del 2 por ciento para los naranjas.