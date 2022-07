Belarra destituye a Enrique Santiago y coloca a Lilith Verstrynge de secretaria de Estado

La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, entra en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Será nombrada nueva secretaria de Estado para la Agenda 2030 en sustitución del actual responsable del cargo, el líder del PCE y diputado Enrique Santiago.

La remodelación en el seno del Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, se formalizará este martes en el Consejo de Ministros. Precisamente Belarra, actual líder de Podemos, ocupó esa secretaría de Estado al inicio de la legislatura y, tras la marcha de Pablo Iglesias, fue nombrada ministra para después, en marzo de 2021, nombrar a Santiago como su sustituto.

El equipo de Belarra justifica el cambio en la estructura del Ministerio con el hecho de que la elaboración y aprobación de una nueva Ley de Familias será uno de los principales objetivos que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tiene en los próximos meses, con medidas como establecer una nueva renta de crianza o extender los permisos de maternidad a seis meses. La nueva secretaria dará un enfoque más feminista al Ministerio que el secretario general del PCE. Verstrynge pasará a ingresar más de 123.000 euros al año.

El ya ex secretario de Estado, Enrique Santiago, ha contado su relevo en Twitter: «La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha decidido una reestructuración de su equipo del que ya no formaré parte. Quiero agradecer a Ione la confianza depositada en mí durante estos 16 meses en los que he dirigido la Secretaría de Estado para la Agenda 2030″.

Enrique Santiago fue nombrado secretario de Estado para la Agenda 2030 cuando el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, abandonó el Gobierno para concurrir en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, convocadas anticipadamente por Isabel Díaz Ayuso, elecciones que pondrían fin a su carrera política, tras el mal resultado obtenido. Ione Belarra ocupó el puesto de ministra y la Secretaría de Estado fue para Santiago, muy próximo a Iglesias.

Ahora, sin embargo, Enrique Santiago, recién reelegido secretario general del PCE, se ha mostrado como uno de los grandes apoyos de Yolanda Díaz, también militante del PCE, en su plataforma Sumar.

La de Santiago sería, por tanto, la segunda salida del Gobierno de militantes del Partido Comunista, tras el relevo de Amanda Meyer —jefa de gabinete de Irene Montero— en el Ministerio de Igualdad. Meyer, a su vez, era la número dos de Santiago en la lista con la que fue reelegido secretario general del Partido Comunista.