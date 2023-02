Belarra pide al PSOE que reconozca el “error” de contribuir a la escalada bélica en Ucrania

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha pedido a sus socios del PSOE que reconsideren su posición en la guerra de Ucrania y reconozcan el «error» de haber contribuido a la escalada bélica, y ha puesto en duda que en un futuro no vaya a haber soldados españoles luchando en Ucrania.

«España puede ser parte de la solución y dejar de ser parte del problema», ha dicho Belarra en su intervención ante la III Conferencia Europea de Paz que se celebra en Madrid, donde ha insistido en que el semestre español de la Presidencia europea puede ser la oportunidad para poner el foco en conseguir el alto el fuego.

Ha advertido, no obstante, de que «hoy dicen que nunca habrá soldados españoles combatiendo en Ucrania, que no habrá soldados americanos pilotando aviones de combate pero no tenemos absolutamente ninguna garantía de que no van a volver a incumplir su palabra» porque la escalada bélica -ha avisado- «es un animal insaciable, que nunca tiene suficiente».

Belarra ha insistido en que «no pasa nada por reconocer el error» de los socialistas al apoyar esta escalada bélica, criticando así su posición en la guerra de Ucrania en un momento, además, de máxima tensión entre los socios de la coalición por la ley del solo sí es sí de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha asistido también a este foro.

A punto de cumplirse el primer aniversario de la invasión de Rusia, el 24 de febrero, Belarra ha señalado que esta guerra «será más mortífera» en breve de lo que lo fue el conflicto de Irak, que duró ocho años.

Aparte del coste que esta contienda está teniendo para la población, la líder de la formación morada ha asegurado que está siendo «la gallina de los huevos de oro para el ‘lobby’ armamentístico», avisando que no es casual que se estén alcanzando compromisos para invertir más del 2 por ciento de los presupuestos de cada país en defensa. «Ese dinero es de nuestra gente» y tiene que ir destinado a la sanidad, educación, dependencia o a la lucha contra las violencias machistas «y no a más tanques, no a más aviones y no a más guerra».

Albares: «La alternativa sería extender la guerra»

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha contestado a Belarra que «la alternativa a no hacer frente» a la invasión rusa de Ucrania equivaldría a «la extensión de la guerra». En una charla organizada por el PSC en Barcelona, con el título «La situación en Europa y en el mundo, un año después de la invasión de Ucrania», acompañado del primer secretario del PSC, Salvador Illa, Albares ha denunciado la «agresión brutal, injusta e injustificada» a Ucrania por parte de Putin.

Por su parte, el ministro ha acusado a Putin de ser «el único que no quiere la paz y que quiere continuar la guerra»: «Es la guerra de un solo hombre, de nadie más», ha afirmado. Frente a aquellas voces que ponen en cuestión la ayuda militar europea a Ucrania, ha advertido de que «la alternativa a no hacer frente a Putin sería la extensión de la guerra».

Según Albares, el «coste» que tendría para todos los ciudadanos españoles y europeos optar por la «pasividad» ante esta guerra «sería mucho mayor» que el que pueda tener la ayuda a Ucrania. «Ayudar a Ucrania es evitar que la guerra se expanda», ha insistido el ministro, que ha destacado que, a lo largo de este año de conflicto, la unidad europea «se ha visto reforzada».

Eso se debe, ha dicho, a que «todos somos conscientes de que la unidad es la mejor herramienta frente a la amenaza casi existencial que nos plantea Putin», que actúa «de forma colonialista». Albares ha subrayado que lo que se está dirimiendo en Ucrania «va mucho más allá» de la integridad territorial de este país, ya que también está en juego cuál de los dos modelos prevalece: el de la Unión Europea, basado en el «pluralismo» y en la «renuncia a la fuerza para resolver disputas políticas entre Estados», o el de Putin, «de nacionalismo autoritario, que cree en la soberanía limitada de los Estados y en que se puede usar la fuerza».

Están en juego, por lo tanto, «los valores de la UE», que han sido «el verdadero motor de las mayores décadas de paz y prosperidad» en Europa, así que el ministro confía en que la unidad europea «se va a mantener» aunque la guerra se alargue en el tiempo, y esa unidad será una prioridad de la presidencia española de la UE.