Belinda Rodríguez, ex diputada andaluza de Vox: «Me abrían las cartas y la correspondencia personal sin haberlo autorizado»

Belinda Rodríguez, ex diputada andaluza de Vox: «Me abrían las cartas y...

Belinda Rodríguez, diputada independiente en el Parlamento de Andalucía y conocida como la Marine Le Pen española, abandonó el grupo parlamentario de Vox tras interponer una denuncia ante la Policía Nacional en Sevilla contra sus compañeros y asegurar que sufrió “acoso laboral”.

Rodríguez, quien fue cabeza de lista por Almería del partido que preside en Andalucía Francisco Serrano, sostuvo que fue “apartada” de todos los actos y reuniones sectoriales, y también cesada en la portavocía adjunta del grupo “con maniobras inapropiadas”.

Añadió que la situación de “acoso laboral” se habría materializado en un veto a todas sus iniciativas, en “no informarle” sobre los actos del partido y en dejarla “al margen” de la gestora provincial “hasta invisibilizarla”.

Rodríguez interpuso denuncia ante la Policía Nacional en Sevilla porque “le abrían cartas y correspondencia personal sin que ella” lo hubiese “autorizado”.

Asegura que el hostigamiento comenzó en el verano de 2019 cuando le retiraron la portavocía adjunta del grupo parlamentario con “malas artes”, como por ejemplo que se negaba a acudir a las televisiones “porque le daba vergüenza”, extremo éste absolutamente falso.

Asimismo aclara que “los hombres de negro de Madrid” acudieron a Sevilla con el único objetivo de disuadirle y que no abandonara el partido. “Me dijeron que me tomara unos días de reflexión para que mis tres compañeros se hicieran a la idea de que no iba a ser expulsada bajo ninguna circunstancia. Finalmente decidí abandonar el partido por falta de confianza en la dirección nacional del partido”.