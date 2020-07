Biden, Musk, Bezos y compañías como Apple víctimas de un hackeo masivo en Twitter pidiendo bitcoins

Más de una docena de cuentas de Twitter de alto perfil, incluidas las de Apple, el multimillonario capitán de Amazon, Jeff Bezos, el fundador de Microsoft, Bill Gates, el candidato presidencial demócrata Joe Biden y el ex presidente Barack Obama, fueron víctimas de un ataque durante la jornada del miércoles.

Los presuntos hackers publicaron tuits a través de estas cuentas que pedían a sus seguidores que enviaran bitcoins a un link adjunto en el mensaje. La cuenta de Elon Musk, el consejero delegado de Tesla, fue la primera en ser secuestrada, publicando un tuit el miércoles por la tarde en el que el empresario prometía duplicar cualquier pago en bitcoin enviado a la dirección incluida en un link.

Las acciones de Twitter cayeron un 4% con el mercado ya cerrado al conocerse esta situación. «Somos conscientes de un incidente de seguridad que afecta las cuentas en Twitter. Estamos investigando y tomando medidas para solucionarlo. Actualizaremos a todos en breve «, dijo la compañía en un tuit.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.

