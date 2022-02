Biden se opone al proyecto de ley que prohíbe el adoctrinamiento LGTB

La Administración Biden ha condenado este martes el proyecto de ley del estado de Florida, apoyado este martes por el Comité de Educación del Senado, que prohibiría, de ser aprobado, el adoctrinamiento LGTB en las aulas.

«Hoy los políticos conservadores de Florida presentaron una legislación diseñada para atacar a los niños LGBTQI+. En lugar de dificultar el crecimiento de los jóvenes, la Administración Biden se centra en mantener las escuelas abiertas y apoyar la salud mental de los estudiantes», ha resaltado la Casa Blanca en Twitter, compartiendo una noticia de la cadena estadounidense NBC News.

Today, conservative politicians in Florida advanced legislation designed to attack LGBTQI+ kids. Instead of making growing up harder for young people, @POTUS is focused on keeping schools open and supporting students’ mental health.

https://t.co/nn6nx8lLDD

— The White House (@WhiteHouse) February 8, 2022