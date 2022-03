Biden: "Un carnicero como Putin no puede permanecer en el poder"

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha calificado este sábado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de "carnicero" tras una visita a refugiados ucranianos en Polonia y ha asegurado que "no puede seguir en el poder".

Biden también ha advertido a Rusia de que si ataca a cualquier país perteneciente a la OTAN, Estados Unidos entraría en el conflicto siguiendo las directrices del artículo 5 de defensa colectiva de la alianza atlántica, que es "una obligación sagrada".

En un discurso pronunciado desde el Palacio Real de Varsovia poco después de que un ataque con misiles ruso alcanzara la ciudad ucraniana de Leópolis, a 80 kilómetros de la frontera con Polonia, Biden ha dicho: "Ni se les ocurra entrar ni una milésima de centímetro en territorio de la OTAN, porque tenemos una obligación sagrada según el artículo 5 de defender todos los territorios de la OTAN".

El presidente estadounidense ha afirmado que Ucrania "no será víctima de Rusia porque no queremos vivir en un mundo sin esperanza", después de que la invasión del país haya cumplido 31 días. Además, citando al papa de origen polaco Juan Pablo II, ha instado a "no tener miedo".

Biden también ha dicho que "esta guerra es un fallo estratégico para Rusia" puesto que "Occidente está más unido de lo que ha estado jamás".



El presidente de EEUU, Joe Biden, inspecciona la guardia de honor en su visita a Polonia.

Reuters

Putin está intentando "estrangular la democracia" con la ofensiva que ha lanzado sobre Ucrania, ha agregado, "no sólo en su país, sino en otro país", pero las fuerzas occidentales "se han unido por la libertad" como respuesta.

El estadounidense ha recalcado que Estados Unidos y la OTAN "han trabajado durante meses para intentar evitar esta guerra" por la vía diplomática, pero Putin "no tuvo ningún interés en ninguna de estas negociaciones".

"Nos mintió constantemente, lo único que quería era buscar la violencia", ha dicho. Y ha seguido cargando contra Putin: "Por el amor de Dios, este hombre no puede seguir en el poder".

Europa tiene "una importancia crucial"

Previamente, durante una reunión con ministros ucranianos en Varsovia, Biden ha asegurado que la estabilidad de Europa tiene "una importancia crucial" para Estados Unidos y ha reiterado su respeto por el artículo 5 de la Alianza.

Dicho artículo establece que un ataque a un miembro de la OTAN supone un ataque a todas las naciones pertenecientes a la organización. Esta ha sido la piedra angular de la alianza desde que se fundó en 1949 como contrapeso a la Unión Soviética y es significante en el actual escenario de guerra en Ucrania, dado que los ataques rusos se han aproximado a la frontera con Polonia, país perteneciente a la alianza.

En concreto, el texto reza: "Las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas, y en consecuencia acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la Parte o Partes atacadas, adoptando seguidamente las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte".

Durante una reunión en Varsovia, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, le ha trasladado a Biden la preocupación que viven sus ciudadanos, con una "sensación enorme de estar amenazados" y de poder ser atacados por Rusia en cualquier momento.

A este respecto, Biden ha respondido con su compromiso con el artículo 5 del tratado de la OTAN, asegurando que Estados Unidos estará obligado a intervenir si Rusia ataca a Polonia o a otro Estado miembro, y ha añadido: "Su libertad es la nuestra".

El mandatario estadounidense ha considerado imprescindible que la OTAN se mantenga "absoluta, completa y totalmente unida, sin separación en sus puntos de vista", y que actúe "al unísono".

En ese sentido, ha considerado que eso se ha conseguido desde que Rusia invadió Ucrania hace un mes, y que el presidente ruso, Vladímir Putin, no ha conseguido su objetivo de "separar el flanco este" de la OTAN del occidental.

Ante el calificativo de "carnicero" que Biden ha dedicado a Putin en su visita a los refugiados, el Kremlin ha respondido que los insultos reducen las probabilidades de que la relación entre ambos países mejore. "Un líder debe mantener la calma", ha apuntado Dmitri Peskov, portavoz del Gobierno ruso.



Joe Biden abraza a una mujer en su visita a refugiados ucranianos en Polonia.

Reuters

Por otra parte, Joe Biden se ha reunido también este sábado con Duda después de encontrarse en un hotel de Varsovia con los ministros de Exteriores y de Defensa ucranianos, Dmitro Kuleba y Oleksii Réznikov; junto a los secretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos, Antony Blinken y Lloyd Austin.

La reunión supone el primer encuentro de Biden con un responsable ucraniano desde el comienzo de la invasión rusa.

Más apoyo de EEUU

Estados Unidos ha prometido aumentar su apoyo de seguridad, económico y humanitario a Ucrania, tal y como ha indicado el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado después de la reunión entre responsables ucranianos y los secretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos, Antony Blinken y Lloyd Austin.

"Los secretarios Blinken y Austin prometieron continuar con su apoyo para cumplir las necesidades humanitarias, de seguridad y económicas mientras la invasión a gran escala del presidente Putin entra en su segundo mes", indica la nota oficial. La reunión duró más de una hora y media y en su tramo final contó con la presencia de Biden.

"El mundo entero peligra"

Por otro lado, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado este sábado en el Foro de Doha que la intención de Rusia con el conflicto en Ucrania es la de convertirla en "una segunda Siria" al tiempo que ha alertado de que "el mundo entero está en peligro".

"Si un país fuerte puede imponer la fuerza a un vecino que no le amenaza, todo lo que quiera, cometiendo crímenes de guerra como está haciendo, destrozando un país, haciendo Mariúpol la 'Alepo europea' y haciendo de Ucrania una segunda Siria, entonces el mundo entero está en peligro", ha asegurado en la inauguración del Foro de Doha.

El alto representante ha destacado durante la sesión titulada 'Transformación para una nueva era' que el conflicto "es un problema en las fronteras de Europa, pero no es un problema europeo" sino un problema del mundo, lo que requiere "reforzar la legislación en un nivel internacional y un mejor equilibrio de poder".

Borrell, que viaja este fin de semana a Catar y Kuwait para abordar las relaciones bilaterales, la cooperación internacional y la seguridad global tras la invasión rusa de Ucrania, ha querido destacar que "una de las malas consecuencias que puede traer este conflicto es el de empujar a Rusia hacia China y crear una división entre lo que podemos denominar el sureste global y el noroeste global".

En este sentido, ha alertado del peligro de esta posibilidad que, en su opinión, puede "crear un increíble desequilibrio en el mundo. Tenemos que evitar esta tendencia y la primera cosa que tenemos que hacer es detener esta guerra de agresión, de desgaste".

Guerra Rusia -Ucrania

