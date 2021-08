Bilbao: Un hombre muere decapitado tras tirarse desde un segundo piso y nadie informa del suceso (Imágenes muy duras)

Son imágenes durísimas, escalofriantes, de las que no se informa por los medios. Un hombre muere decapitado al arrojarse desde un segundo piso en Bilbao. A nadie parece importarle la muerte por suicidio de un español, a diferencia de esas otras muertes violentas que la mafia progresista gusta rentabilizar en su propio provecho. La misandria arruina y mata. En España se producen a diario casos de suicidio de hombres ante los que los medios no informan. Se trata de no provocar alarma social y de atenuar la tragedia, se dice. De nuevo los efectos por encima de las causas. Del protagonista del video no podemos ofrecer detalles porque las autoridades han ocultado el suceso, pese a la aparatosidad de su muerte, presenciada en vivo desde la calle por numerosas personas. Una de ellas grabó el video que les ofrecemos:

