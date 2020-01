Bildu recuerda a Sánchez su debilidad: “No puede formar gobierno sin las izquierdas soberanistas”

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Maite Aizpurua, ha recordado esta mañana a Pedro Sánchez, en la reanudación del debate de investidura, su dependencia de los partidos independentistas: “Usted no puede formar gobierno sin las izquierdas soberanistas. No hay modelo democrático avanzado sin los independentistas. Usted no quería depender de las izquierdas independentistas y eso no es posible a no ser que vaya de la mano de la extrema derecha. Sin nuestros votos y sin atender la demanda de nuestras naciones no habrá agenda de progreso”.

Durante la intervención de Bildu se han vivido varios momentos de tensión, cuando desde las bancadas del PP se han proferido gritos de “¡Fuera, fuera!”, de “terroristas” y “asesinos”. Uno de esos momentos ha llegado cuando Aizpurua ha mencionado a Arnaldo Otegi: “Recuerdo la invitación que Arnaldo Otegi hizo a los compañeros de Unidas Podemos tras más de seis años injustos en prisión. Si surge una oportunidad de que el Estado se democratice, la izquierda independentista colaborará. Si no es posible, os invitamos a que os suméis a los procesos democratizadores de nuestras naciones”.

La portavoz de Bildu ha recordado al candidato socialista que desaprovechó una “oportunidad histórica” tras el 28-A y le ha reprochado que “su apuesta original” fuera pactar con la derecha. Las viejas naciones de Cataluña, Galicia y Euskal Herria demostraron, a juicio de Aizpurua, su “error de cálculo” y han dado el 10-N más apoyo a los independentistas. Pese a ello, elogió al líder del PSOE: “Observamos un cambio de actitud respecto a julio. Le escuchamos ayer hablar de dejar atrás la deriva judicial y subrayó que la ley no es suficiente para solucionar los conflictos. Compartimos gran parte de estas reflexiones, fundamentalmente las que atañen al ámbito social”. Aunque se mostró escéptica: “No caemos en la ingenuidad de pensar que sus intenciones implican cambios. Es más, somos escépticas respecto a la voluntad real del futuro Gobierno. Los vascos llevamos apelando nuestro derecho a decidir y que el Gobierno cumpla los pactos que suscribe. España siempre teme a las urnas”.

Al margen de presumir de su capacidad para sostener o tumbar al Gobierno, Aizpurua ha recordado que gracias a ellos el PSOE ha logrado, por ejemplo, conseguir el Gobierno de Navarra: “Recordamos que EH Bildu ha hecho posible que María Chivite sea presidenta en Navarra y que hicimos posibles que salieran adelante los “decretos sociales” del Gobierno de Sánchez”. Entre las demandas que Bildu ha puesto esta mañana sobre la mesa, ha destacado la necesidad de aplicar “cambios en la política penitenciaria, que la rescaten de arbitrariedad y de la venganza y la hagan democrática”. A su juicio, sólo el acercamiento de presos pondrá fin a “una injusticia de crueldad extrema”: “Dentro de pocos días, Bilbao y Bayona reunirán a miles de personas que pedirán el fin de esta negación de derechos humanos. Ustedes son el último tren hacia la última estación. No dejen pasar la última oportunidad”.

Aplaudida por su grupo y por los diputados de ERC, Aizpurua ha cargado contra la Transición, “que convirtió de la noche a la mañana a franquistas en demócratas”, y contra Felipe VI por su discurso el 3 de octubre en mitad del desafío independentista catalán: “El monarca apostó por una contrarreforma antidemocrática”.