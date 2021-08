Bill Gates tiene acciones en Pfizer y BioNTech y es también el principal financiador del regulador de medicamentos británico

La agencia Reguladora de Productos de Medicina y Salud del Reino Unido (MHRA) extendió la autorización de emergencia de la ‘vacuna’ de Pfizer/BionTech ARNm en el país británico para que pueda ser administrada a niños entre las edades de 12 a 15 años el pasado 4 de junio.

En ese momento, la directora ejecutiva de la MHRA, la doctora June Raine, dijo que la MHRA había “revisado cuidadosamente los datos de los ensayos clínicos en niños de 12 a 15 años y había concluido que la vacuna Pfizer es segura y eficaz en este grupo de edad y que los beneficios superan cualquier riesgo”.

Nos preguntamos si la doctora June Raine y la MHRA incluso han leído los resultados del estudio extremadamente corto y pequeño. Si lo hubieran hecho, habrían visto que el 86% de los niños en el estudio sufrieron una reacción adversa que iba de leve a extremadamente grave.

Solo 1.127 niños participaron del ensayo, sin embargo, de ellos 1.097 completaron el ensayo, y 30 de ellos no participaron después de recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Los resultados no indican por qué los 30 niños no completaron la prueba.

La información está a disposición del público y se incluye en una hoja de datos de la FDA que se puede ver aquí (consulte la página 25, tabla 5 a continuación).

Nunca hubo ninguna duda de que la MHRA otorgaría una autorización de emergencia para que la vacuna Pfizer/BioNTech se use en niños cuando se considera que Bill Gates posee acciones tanto de Pfizer como de BioNTech y es el principal financiador de la MHRA.

La Fundación Bill y Melinda Gates compró acciones de Pfizer en el año 2002, y en septiembre de 2020 Bill Gates se aseguró de que el valor de sus acciones subiera al anunciar a los principales medios de comunicación en una entrevista de CNBC que veía la inyección de Pfizer como el líder en Carrera de la vacuna Covid-19.

«La única vacuna que, si todo sale perfectamente, podría solicitar la licencia de uso de emergencia a finales de octubre, sería Pfizer».

La Fundación Bill y Melinda Gates también compró «casualmente» acciones de BioNTech por valor de 55 millones de dólares en septiembre de 2019, justo antes de la supuesta pandemia de Covid-19.

La MHRA recibió una subvención de la Fundación Bill y Melinda Gates en 2017 por una suma de £ 980,000 para una “colaboración” con la fundación. Sin embargo, una solicitud de Libertad de Información a la que respondió la MHRA en mayo de 2021 reveló que el nivel actual de subvenciones recibidas de la Fundación Gates asciende a $ 3 millones y cubre “una serie de proyectos”.

¿Podemos realmente confiar en que la MHRA seguirá siendo imparcial cuando su principal patrocinador es la Fundación Bill y Melinda Gates, que también posee acciones en Pfizer y BioNTech?