Blinken visita por sorpresa al líder palestino Abbas para colocarlo en Gaza

El alto diplomático estadounidense Antony Blinken le ha trasladado a Mahmoud Abbas, líder de la Autoridad Palestina (AP), que debe desempeñar un papel central en el futuro de la Franja de Gaza. Se lo ha indicado durante su visita sorpresa a Cisjordania, dentro de su gira de dos días por la región, según ha declarado un funcionario estadounidense tras el encuentro, que no ha contado con ningún tipo de declaración conjunta. Avanzan así los planes de Estados Unidos e Israel, que preparan el futuro de Gaza sin el grupo terrorista de Hamás, siguiendo las diferentes fases de la Operación Espadas de Hierro. Ese es el nombre de la guerra defensiva con la que Tel Aviv espera eliminar el control de Gaza por parte de Hamás y la reconstrucción de este territorio que los terroristas administran desde 2006. Fueron votados por los habitantes de Gaza.

Blinken ha atravesado los puestos de control israelíes para reunirse con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en la ciudad cisjordana de Ramala. Durante su encuentro, Blinken le ha expresado a Abbas que Washington considera que «debe desempeñar un papel central en el futuro de Gaza», según ha indicado un funcionario del Departamento de Estado.

En respuesta, Abbas le ha contestado al jefe de la diplomacia estadounidense que Gaza es «parte integrante» del futuro Estado que desean los palestinos, según un relato de la reunión hecho por la agencia oficial de noticias palestina WAFA, que ha sugerido que la Autoridad Palestina en el Gobierno de Gaza tiene que formar parte de una solución más amplia de un conflicto que se ha prolongado durante décadas. «Asumiremos plenamente nuestras responsabilidades en el marco de una solución política global que incluya toda Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y la Franja de Gaza», ha declarado Abbas según la agencia de noticias WAFA.

Durante la visita, Blinken ha empezado a poner en marcha el debate sobre cómo puede gobernarse Gaza tras la completa destrucción de Hamás, objetivo prioritario de Israel.

Met with @KingAbdullahII and Crown Prince Al Hussein on the Israel-Hamas conflict and our work to facilitate the delivery of humanitarian assistance to civilians in Gaza. pic.twitter.com/JtnPVAFRmW

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 4, 2023