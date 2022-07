Bolaños se desmelena: “Los del PP son unas joyitas, no merecen gobernar España”

El ministro de la presidencia, Félix Bolaños, ha cargado contra el PP antes de la celebración del debate del estado de la nación: “El PP tiene la mentira en el ADN, no cumplen nada, son unas joyitas y estas joyitas quieren gobernar España”.

“Y no merecen gobernar España”, ha añadido el ministro, a continuación.

En una entrevista para Antena 3, Bolaños ha asegurado que el PP “quiere volver a la edad de piedra en materia de derechos, quiere que las mujeres no tengan derecho a la interrupción del embarazo”

El ministro se estaba refiriendo a la negociación para renovar los órganos del Poder Judicial. “El PP va por la enésima excusa para no renovar el Poder Judicial”, ha manifestado, “un día podremos hacer las páginas amarillas con las excusas, todas peregrinas, del Partido Popular, para no cumplir con una obligación que es constitucional”.

“Ahora nos exigen retirar una proposición de ley que, por cierto, se pactó con ellos, porque era la garantía de que no se bloqueaba el Tribunal Constitucional”

“No quieren renovar el Poder Judicial”, ha aseverado, “el Partido Popular no tiene remedio”.

“El Partido Popular tiene la mentira en el ADN, no cumplen nada no cumplen la “Constitución, no cumplen la ley, no cumplen su palabra”, ha continuado, “lo que están haciendo es incumplir la ley”.

Con estas formas ha defendido el ministro de la Presidencia la maniobra del PSOE para tratar de desbloquear el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional que esta semana llega al Congreso.

Se trata de una iniciativa legislativa que le permitirá nombrar dos magistrados del órgano para garantizarse una mayoría progresista y que cuenta con una oposición frontal de un sector del Consejo General del Poder Judicial.