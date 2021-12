Boric se niega a acompañar a Piñera en un viaje oficial a Colombia

El presidente electo de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, ha declinado este lunes la invitación del actual inquilino de La Moneda, Sebastián Piñera, para acompañarlo en un viaje oficial a Colombia el próximo mes de enero, ya que ha asegurado que su prioridad es formar su próximo gabinete.

«Hemos puesto a disposición a quienes sean las futuras autoridades en materia de relaciones internacionales para realizar todas las gestiones que sean convenientes para que esto no se entienda, en ningún caso, como un desaire de Estado», ha indicado Boric al respecto.

Piñera había invitado a su sucesor a dos eventos que tendrán lugar entre el 26 y el 27 de enero en Colombia, donde tendrá lugar un encuentro del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) y de la Alianza del Pacífico.

«Esa fue nuestra decisión, se la comuniqué primero al presidente Piñera y le he manifestado también que este tipo de cosas es importante que se conversen en persona y no por la prensa, porque tenemos la convicción de que en materia de políticas de Estado hay que ser cuidadosos para no entrar en debates que le puedan hacer daño a la imagen país, así que le he solicitado también tener esos resguardos a futuro», ha señalado el izquierdista.

En referencia a la Alianza del Pacífico, Boric ha indicado que entre sus planes está darle «prioridad». «Ya he conversado con varios de los presidentes, en especial con Manuel López Obrador, de México; Iván Duque, de Colombia», así como con el Gobierno de Perú, ha agregado Boric, recoge Radio Bío Bío.