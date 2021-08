Buen ambiente y grandes dosis de humor en la celebración de la «No Feria» por la Plataforma Antigestora de Vox Málaga

Un grupo de amigos vinculados a Vox Málaga y a la Plataforma Antigestora celebraron anoche la “No Feria” de Málaga durante una cena típicamente malagueña en el restaurante “La Biznaga”.

En una velada presidida por el buen ambiente y la franca camaradería, los críticos de Vox Málaga, con Antonio Pulido al frente, contribuyeron a mantener viva una de las más importantes tradiciones malagueñas: su popular Feria de Agosto, que por segundo año consecutivo no podrá celebrarse debido a las restricciones sanitarias impuestas por las autoridades.

Ello sin embargo no impidió que el grupo de plataformistas le diese a la noche el toque festivo y malagueñista que la ocasión requería.

La cena se afrontó con grandes dosis de buen humor, incluso de humor desternillante coincidiendo con las alusiones chistosas a la Gestora:

“Le he pedido a mi marido que me llevase a ver “Los miserables” y hemos estado una hora sentados frente a la puerta de la sede provincial de Vox”.

(…)

La diputada Patricia Rueda, en plena campaña electoral, lleva juguetes a los niños de la Palmilla. Un asistente social le reprocha: “Usted le trae juguetes y los chicos hace dos días que no comen…”. Entonces la diputada, enojada, mira a los pequeños y les dice: “¡Ah, no. Si no coméis no hay juguetes!”.

(…)

Una estudiante de Ciencias Políticas pregunta a la bibliotecaria: “¿Reflexiones políticas de Patricia Rueda?”

Sección de humor, último estante.

(…)

Un hombre, al pasar frente a la sede de Vox en Málaga, escucha un tremendo griterío que salía del interior:

“Mentiroso, rentista, difamador, sinvergüenza, flojo, imbécil, chusquero, analfabeto, vendido, golfo, aprovechado, caradura, falso, chupón, inútil, pesetero, vago, bobo, oportunista, trepa, tramposo, ridículo…”

El hombre, asustado, le pregunta al vigilante de seguridad de la entrada:

Señor, ¿qué pasa dentro? ¿Se están peleando?

“No”, responde el vigilante, “yo creo que están pasando lista”.

(…)

Santiago Abascal, a un dirigente del PP:

“¿Cuánto me dáis por la Gestora de Vox Málaga, incluyendo a Jacobo Vázquez en el lote?”

“Nada, ni un céntimo”, responde el del PP.

“Trato hecho”, zanja el líder del partido verde.

En definitiva, distensión y humor a raudales de quienes ya se han convertido en una referencia política para los críticos de Vox en toda España.

En la celebración de la “No Feria” estuvo presente el director de AD, Armando Robles.

Debe mencionarse el extraordinario servicio ofrecido por Diego y Esther, propietarios del establecimiento.