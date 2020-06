Bunbury afirma que Bill Gates quiere dominar el mundo y asegura que Trump «ha hecho bien en sacar a EE.UU. de la OMS»

Enrique Bunbury ha sorprendido a propios y extraños, al unirse a la iniciativa global para denunciar los supuestos planes de Bill Gates para dominar el mundo. Este sábado, el artista maño colgó una imagen del cartel de la campaña anti-Gates en sus redes sociales, y cientos de fans han contestado expresando su perplejidad.

Además, en una entrevista con GQ para promocionar su nuevo disco, «Posible», Bunbury ha contestado a la pregunta «¿estamos frente a un riesgo de una dictadura global?» en la misma línea: «Una cosa son los intereses y los pensamientos de Bill Gates y de la OMS y otra cosa son los derechos individuales de cada país. No quiero utilizar la palabra ‘dictadura’ tan fácilmente porque hay gente que dice ‘esto no es una dictadura, es una pandemia’. Lo cierto es que hay normas que quieren imponer de forma global que no deben ser aceptadas contra los pueblos independientes. Que Argentina tome sus propias decisiones, que España tome las suyas, que México y Alemania igual, y que sean independientes a lo que quieren Gates y la Organización Mundial de la Salud». El periodista le pregunta entonces: Trump sacó a Estados Unidos de la OMS, ¿entonces crees que hizo bien? «Claro», contesta el músico, «y no quiero hablar de forma general, pero particularizando solo por una vez y que no se haga costumbre, estoy de acuerdo en algo con Trump».

En la misma entrevista siguen hablando de las teorías que afirman que Bill Gates quiere introducir nano-chips para controlar a toda la población mundial «¿Tú aceptarías una vacuna que fuera un microchip bajo la piel que pudiera suponer un control?», le preguntan a Bunbury, que responde: «No, y no tengo dudas al respecto porque yo soy una persona totalmente sana que no tiene la necesidad de… Mira, no tengo miedo, la situación actual se dio con la finalidad de crear un pánico y generar una necesidad. Y yo, no tengo miedo».

Ante la posibilidad de un escenario en el que la vacuna contra el coronavirus fuese obligatoria, Bunbury afirma: «Considero que la libertad médica es un tema muy importante que la gente no está valorando, que el ciudadano y su médico son quienes deben tomar decisiones. Dejar que las decisiones médicas las tomen gobiernos o instituciones por encima de la gente, es extremadamente peligroso, no es recomendable, no sé a quien se le ha ocurrido pero tira por tierra todos los derechos constitucionales del planeta. La libertad médica es un tema trascendental y el gobierno que se lo salte está cometiendo un acto anticonstitucional, a no ser que estemos hablando de un país como Arabia Saudí, donde los ciudadanos no tienen ningún derecho».

Las declaraciones de Bunbury están en sintonía con los recientes tuits de Miguel Bosé, en los que tilda a Bill Gates de «eugenésico», y asegura que «se olvida de la existencia de la maldita hemeroteca», porque «en el pasado habló reiteradamente de más, sobre su proyecto de vacunas que portasen micro chips o nano bots, bots, para obtener todo tipo de información de la población mundial con el sólo fin de controlarla». Citando un par de fuentes de información poco fiables, el cantante también asegura que a las vacunas «se les podrían añadir también diversos metales, aún más tóxicos de los que ya incluyen, adyuvantes ilegales para potenciar la inmunidad o el llamado «polvo inteligente», todos ellos atentando contra nuestra salud y sin nuestro consentimiento.

Llevada a cabo esta fase, y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades». Bosé señala además que la farmacéutica Gavi sería la gran corporación villana en esta historia: «Para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación Bill y Melinda Gates, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado sus atrocidades»

«Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España-Bill Gates», sentencia Bosé, que acusa también a Pedro Sánchez de «hacerse cómplice de éste plan macabro y supremacista, en nombre del Gobierno de todos los españoles, de como de costumbre sin el permiso de la ciudadanía».

Hay otros personajes del mundo del arte y la cultura que también se están alineando con estas oscuras teorías. En España tenemos el ejemplo del rapero Kase.O, que este domingo ha lanzado un tuit en el que dice que «el autismo es una reaccion alérgica a las vacunas». Otra de ellas es la Juliette Binoche, que ha asegurado en su cuenta de Instagram que «hay que rechazar los planes de Bill Gates para implantarnos un microchip a todos los seres humanos del planeta». También la presentadora de televisión estadounidense Laura Ingraham o el sobrino de John Fitzgerald Kennedy, Robert Kennedy Jr, han denunciado los planes de Bill Gates de dominar el mundo con «oscuros mecanismos de control».

Fuente: ABC