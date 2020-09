Calvente: «En Podemos hay un equipo a sueldo del partido para cargarse a los jueces y a los que les atacan»

El que fuera coordinador del equipo de legal de Podemos José Manuel Calvente señaló ante el juez instructor del caso ‘Dina’ el pasado 10 de septiembre que en Podemos hay «un equipo a sueldo del partido para cargarse a los jueces y a las personas que les atacan».

Durante el interrogatorio de Calvente, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez de ‘Tándem’ y por ende de la pieza ‘Dina’, en la que se investiga el robo del teléfono de la exasesora de Iglesias Dina Bousselham y la posterior utilización de datos sensibles como pantallazos de chats en medios de comunicación, le pregunta por determinadas amenazas que habría denunciado éste públicamente.

Ante esta pregunta del juez, Calvente, que había respondido previamente a todas las partes y se había ratificado en que el caso era un «montaje» de Podemos, rompe a llorar, pide disculpas a los presentes (entró por videoconferencia desde Barcelona) e intenta arrancar con su explicación en tres ocasiones hasta que finalmente lo logra.

Durante tres minutos relata que se ha orquestado desde el partido una campaña contra su persona desde hace un mes y que le presionan incluso «desde el medio de Dina Bousselham ‘la Ultima Hora’» con una campaña «difamatoria» a través de redes y medios. Explica que pudo conocer a través de terceros que en el partido ‘morado’ se difunde internamente en el argumentario que «Calvente está mintiendo».

Mensajes muy graves en Facebook



Durante la declaración, el abogado -que fue apartado del caso ‘Dina’ por Podemos al no compartir la estrategia de la cúpula- apunta que él está curtido en este tipo de situaciones y tiende a dejar pasar amenazas tras un primer momento de cabreo. Pero muestra ante el magistrado su miedo por lo que pudiera ocurrirle a su familia, a su pareja, y confiesa que ha recibido insultos «muy graves por mensajes» de Facebook que ha borrado y ha procedido a reportar a la plataforma para que bloqueen a determinados usuarios.

No obstante, durante la declaración no da ningún nombre concreto de persona que haya tratado de intimidarle, pero sí que indica que «gente de Podemos» no quería que fuera a declarar ante García-Castellón: «Me decían que me acogiera al secreto profesional porque si no, no sabía la que me esperaba», ha recordado, para luego añadir que le dijeron que se iba a arrepentir si hablaba porque le iban a «machacar a querellas» e iban a ir a por él.

Entre los insultos que denunció ante el juez ese día 10, indicó que iban dirigidos tanto a él como a sus padres e incluso a su mujer, de la que le dijeron que se acostaba con el butanero. Fue entonces cuando señala al magistrado que todo esto viene «incitado por Podemos, por la guerrilla de Podemos».

«Tienen un equipo a sueldo del partido para cargarse a los jueces y las personas que atacan a Podemos. Me da miedo que esas incitaciones al odio generen en las bases reacciones viscerales como las que he recibido yo (..) y se acaben convirtiendo en una reacción física», apuntaba señalando que en la formación de Iglesias «hay mucho loco, mucho radical y mucha kale borroka».

Tras estas declaraciones, el juez le preguntó si quería que le proporcionaran protección ante esas amenazas, y apuntó que deducía testimonio al Ministerio Fiscal sobre esa parte de su declaración.