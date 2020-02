Calvo: “No hay caso Ábalos y al PP le gustan los tribunales porque van mucho”

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, acudió este jueves a ‘El Intermedio’, programa de La Sexta, para tratar algunos de los asuntos candentes en la actualidad política española. Sobre la mesa concurrieron las negociaciones con Quim Torra, la polémica en torno a José Luis Ábalos -y sus contactos con el régimen de Nicolás Maduro-, el conflicto en el campo español, el nombramiento como fiscal general del Estado de Dolores Delgado o el impacto que las medidas socialistas tendrán en la economía del país.

La mano derecha de Pedro Sánchez arrancó la charla atendiendo a la cesión de la iniciativa al secesionismo a la hora de marcar la fecha del inicio de las negociaciones. «Al contrario de debilidad, es firmeza. Hace casi nada estábamos incumpliendo leyes y procesando. Ahora ha sido un partido independentista el que ha facilitado un Gobierno y ha evitado que haya terceras elecciones», avanzó.

«Estamos dispuestos a tener un acuerdo para que Cataluña siga en nuestro país, para que no se repita lo vivido y para que no estén frustados por seguir en España. Todo dentro de la ley«, proclamó, antes de manifestar que «sin diálogo no hay salida«. Y añadió que «no hay que perder el tiempo». «El Gobierno catalán es este y tenemos que sentarnos con quienes están en las instituciones. Hemos vivido algo muy frustrante, la antipolítica. Tener abandonada a la gente catalana que no es independentista y habiendo dado ilusiones a gente que se ha frustrado. Dialogar es avanzar», ha rematado.

Cuestionada sobre las modificaciones legales que el Ejecutivo valora para ayanar el terreno de las conversaciones con los independentistas, Calvo ha argumentado que «hemos aprendido algo sobre los procesamientos en estos años. Hay una sentencia europea sobre un länder alemán que decía que los tipos penales españoles eran muy altos. Tenemos tipos que vienen del Franco». «El problema de Cataluña es de encaje, de encontrar el encaje dentro de la ley. Tenemos que poner nuestros tipos penales en el plano francés o italiano«, recalcó.

«Los referendum están claros en nuestro país cómo se hacen. Los que está transferidos a las CC.AA. está previsto que se pueden hacer. Son debates en los que se entra porque la política ha fallado. Porque el gobierno del PP pensó que se solucionaba lo de Cataluña sin hacer nada y en los tribunales. Por eso hemos llegado hasta aquí. la lección que tenemos que aprender es que esa no es la formula», arguyó cuando le preguntaron sobre la posibilidad de permitir un referendo secesionista. Y subrayó que «al PP les gusta mucho los tribunales. Ellos van mucho».

Y sobre el encuentro entre Ábalos y la chavista Delcy Rodríguez ha expuesto lo siguiente: «No hay caso Abalos. Si lo hubiera habido, Europa nos habría dicho algo sobre quién puede entrar en la Unión Europea y quién no. Las derechas han hecho acoso y derribo. El PP, cuando no gobierna destruye todo. Han votado en contra hasta del Real Decreto que prepara a nuestro país ante el ‘brexit’, una legislacion que protege a los españoles, al turismo…». E hizo hincapié en que la asesora principal de Maudro «no entró» en territorio español.

Tras defender el nombramieto de Delgado como fiscal («cumple los requisitos porque es fiscal de carrera y ha trabajado contra el terrorismo yihadista, corriendo peligro su salud»), la vicepresidenta del Gobierno ha confirmado que «el martes se empiezan a tomar decisiones importantes para que mejoren la situción del campo». «El campo es un sostén muy imprortante de la España rural, que no está vaciada. En ella vive más del 30 por ciento de la población, da identidad a este país». «Es muy legítimo lo que piden y les hemos escuchado. El Gobierno, Tabajo y Hacienda les escucha», ha repetido.

Por último, ha entrado en las discrepancias que se han dado entre los miembros socialistas y los de Podemos dentro del Ejecutivo. «No hay dos vivisones en el Gobierno. Cuando hay una ley que entra en zonas de otros ministerios, hay necesidad de hablar, hay ajustes y desajustes. En este caso, al ser de dos partidos, se le pone foco, pero es la normalidad». «Somos un Gobierno progresista, con un compromiso absoluto con los derechos funamientales. Somos el único país que lo cumple totalmente, ejemplar en Europa. No hemos cerrado puertos y nos hemos preocupado de que no haya muertes en el Estrecho, por verguenza y dignidad de esta democracia«, ha defendido.

Se despidió Carmen Calvo tocando, muy por encima, lo relativo a la memoria histórica que forma parte del argumentario ideológico del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Preguntada por la posibilidad de que la juez argentina María Servini tomara declaración a Martín Villa, ha expuesto que «en este Gobierno siempre nos hemos manifestado acatando las sentencias y respetando el ámbito judicial». «Así que Servini podrá tomar declaración a Martin Villa», zanjó.