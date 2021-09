Cámara oculta: Un científico de Johnson & Johnson confiesa el método que usan para obligar a la gente a vacunarse (Video)

Un vídeo encubierto de Project Veritas muestra al investigador, Justin Durant, de la empresa Johnson & Johnson, recomendando a los estadounidenses a que se vacunen con la marca de su empresa.

“No te pongas la vacuna de Johnson & Johnson [COVID], no te lo he dicho”, dijo, luego pidió al periodista de Project Veritas que mantuviera esa información en secreto.

Otro empleado llamado Brandon Schadt, admitió que los niños “no deberían recibir una jodida vacuna COVID”.

“No habría tanta diferencia”, añade Durant. El vídeo fue publicado en Twitter y puede verse a continuación.

“Uno de los empleados de J&J expuestos, un científico llamado Justin Durrant, se ríe de las molestias causadas a los adultos no vacunados si se niegan a cumplir con los mandatos que se les imponen”, dijo Project Veritas en su comunicado. Se proporcionó una transcripción de lo que se dijo en el video encubierto.

Justin Durrant, científico de Johnson & Johnson dijo: “Incomodar a los no vacunados hasta el punto de que decidan vacunarse”, ¿sabes lo que estoy diciendo?. Como: “…No puedo salir del condado”, “no puedo visitar a mi abuela que está en Canadá”… ¿entiendes lo que digo? No puedes ir a Francia a menos que estés vacunado, sabes que tienes que seguir haciendo cosas, y eres casi como un ciudadano de segundo grado si no estás vacunado, pero sé que es horrible”.

Periodista de Project Veritas: “¿Casi cómo?”

Durrant: “Como un ciudadano de segunda, como si no pudieras hacer nada de lo que puede hacer un ciudadano normal”.

Periodista Project Veritas: “¿Un ciudadano de segunda categoría?”

Durrant: “Sí, como de primer grado, como los que lo consiguen, y los que simplemente… entonces no puedes hacer nada”.

Periodista de Project Veritas: “Entonces, ¿cómo castigamos a los no vacunados?”

Durrant: “Quiero decir que si no puedes trabajar, creo que eso es suficiente castigo”.

Periodista de Project Veritas: “¿La gente qué?”

Durrant: “La única forma en que la gente realmente actúa y cumple es si afecta a sus bolsillos, como si estás trabajando para una gran empresa y vas a perder tu trabajo, serás el primero en la fila para vacunarte “.

Periodista de Project Veritas: “Correcto, así que si estás trabajando para una gran empresa y vas a perder tu trabajo, serás el primero en la fila?”

Durrant: “Sí”.

Periodista de Project Veritas: “Eso es muy cierto. Eso es inteligente, eso es lo que tenemos que hacer”.

Durrant: “Eso es lo que estamos haciendo”.

“Tanto Durrant como Brandon Schadt, jefe regional de negocios de J&J, dijeron que aplicar la vacuna COVID en los niños no movería la aguja en la batalla contra la pandemia”, continuó Project Veritas.

“No supondría una gran diferencia” si los niños no están vacunados contra el COVID, dijo Durrant.

“Es un niño, simplemente no se hace eso, ¿sabes? No es algo tan desconocido en términos de repercusiones en el futuro, ¿sabes?” comentó Schadt.

“Es un niño, es un puto niño, ¿sabes? No deberían recibir una jodida vacuna COVID, ¿sabes?”.

“Schadt comparó la eficacia de la vacuna COVID de J&J con la de otras compañías farmacéuticas”, señaló Veritas.

“J&J es como pisar el montón de mierda que mejor huele”, dijo.