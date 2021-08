¿Cambiará José Enrique Lara su dignidad y la lealtad durante años de tantos hombres buenos por un plato de lentejas agusanadas?

AR.- Un líder ha de ser, sobre todo, un hombre que mantiene la lealtad a los suyos en todas las ocasiones y circunstancias. Un hombre no puede ser un líder si desconoce el estricto sentido de la autoridad, que no es acopio de poder, sino el respeto recibido cuando se sirve de ejemplo a los demás. José Enrique Lara perdió el poder al frente de Vox Málaga al perder las elecciones internas, aunque luego Madrid alterara la voluntad de sus militantes nombrando a una gestora que, en esencia, representa los peores valores políticos y morales de la castuza política de siempre.

Durante todos estos meses, José Enrique Lara ha mantenido un elocuente silencio y, salvo algunos de sus más allegados, no se le ha escuchado un solo pronunciamiento acerca de la labor política de la Gestora. Tal vez, solo tal vez, ese silencio concuerde con los crecientes rumores que apuntan a que Lara ya tiene apalabrada su presencia como número dos por Málaga en las listas de Vox para las elecciones autonómicas andaluzas, con “Barbie” de número 1.

Alimenta ese rumor, además del silencio de Lara, su buen ‘feeling’ en redes sociales con miembros de la Gestora. Ayer mismo, a varios de sus miembros les faltó tiempo para marcar con un “Me gusta” una nota de Lara en Twitter recordando, poco después de que lo hiciera la Plataforma Antigestora, el aniversario de la Toma de Málaga por los Reyes Católicos. Hace solo una semana, Lara felicitaba al secretaroio provincial de Vox, José Miguel Gutiérrez, por su cumpleaños, pese a que ambos se detestan. En realidad, no es difícil detestar a Gutiérrez a poco que se le conozca políticamente.

Este concubinato afectivo ha disparado las especulaciones en torno la inclusión de Lara en las listas autonómicas. Nos van a permitir que no creamos tal cosa. Sería tanto como atribuir a Lara la condición de felón. O dicho de otra forma, la de consumado traidor a las únicas personas que han sido sus amigos.

Me resisto a creer que Lara enajene su dignidad por un escaño de tercera en un parlamento regional de segunda. Me niego a considerar siquiera la simple idea de que Lara responda con tanta ingratitud a personas que tanto lo han defendido y que tanto dieron la cara por él.

Hemos de recordar aquí y ahora el infame cese de Mateo Moya por parte de la Gestora. Moya fue uno de los voluntarios de la sede y una de las personas más rectas y leales de las que conformaron el círculo más cercano a Lara. La destitución de Moya le fue comunicada, con nocturnidad y alevosía, por Javier Barranquero, miembro que fue de la candidatura de Enrique de Vivero y quien, en redes sociales, ha dedicado graves insultos tanto a Santiago Abascal como al propio José Enrique Lara. Barranquero le comunicó a Moya que la Gestora había perdido su confianza en él. No sería diícil establecer un correlato entre esa falta de confianza y la lealtad que Moya seguía manteniendo a Lara.

Como la que le mantuvo Carlos Oliva, otro voluntario en la sede provincial, que fue despedido sin contemplaciones por su estrecha vinculación con la anterior dirección provincial.

Otros íntimos de Lara se atrevieron a expresar su execración a la Gestora reivindicando el legado político de Lara. Y lo hicieron de la forma más digna posible. Enrique Rosado Guerrero, militante de Vox Málaga de larga data, ex responsable de mayores y también uno de los encargados de la sede provincial, dijo “basta” a la banda de “Barbie” y a la conversión del partido en un chusco teatro de vanidades. Patricia Coronel, un monumento a la fidelidad, dimitió de su cargo como coordinadora en Ronda. La siguió Manuel Jiménez, histórico del partido y uno de los pilares del larismo en la comarca rondeña. Tener principios es incompatible con la pertenencia a un grupo liderado por auténticos indigentes intelectuales. Es imposible que personas con criterio se plieguen a los chanchullos de una ejecutiva donde las decisiones son tomadas por Rueda y Vázquez, a espaldas de sus miembros.

Pero lo peor estaba por venir. En vez de rendir culto al recuerdo de su servicio a Vox sin pedir nada a cambio, llegando a costear de su bolsillo parte de las obras de la nueva sede, la Gestora de VOX Málaga, por cobarde despecho, quiso denigrar a un hombre ejemplar y al mejor amigo que Lara alcanzará a tener nunca. Nos referimos a Antonio Pulido, hoy al frente de la Plataforma Antigestora, que fue expulsado a instancias del ‘chusquero’ Jacobo Vázquez por publicar en redes sociales una carta abierta en defensa de sus dos hijas, luego de que se descubriera la existencia de un depravado sexual con un puesto en la sede provincial. Ni siquiera en Podemos se hubieran atrevido a llegar tan lejos. O tan bajo, según se mire.

De nada le sirvieron a Vox la impoluta hoja de servicios de Pulido, ni su compromiso ético durante años con unas siglas que, al menos en Málaga, hoy son motivo de execración y bochorno.

Hay balas que duelen menos que este golpe traicionero en el corazón de quien hizo de la lealtad a Lara uno de los pilares de su compromiso político.

No, no puedo creer que Lara haya cambiado en tan poco tiempo y que haya dejado de estimar intolerablemente ofensivo para la dignidad de los militantes la impostura de unos dirigentes que han prescindido de los mejores para quedarse con los más pelotas, los más rastreros, los más lacayunos, los más lameculos, los más vulnerables; en definitiva, los peores. Barbie” no quiere gente a su lado que agigante sus limitaciones, subrayadas con palabras teñidas de la más patente incultura. Por eso la dirección nacional la manda freírse en Andalucía.

Si las conjeturas se tornaran ciertas y Lara aceptara el regalo envenenado de la Gestora, entonces ya sabríamos cuál ha sido el coste de su silencio y el por qué de su traición a las únicas personas que lo han querido y apreciado sin interés alguno. Por eso me niego a darle patente de vesosimilitud a los insistentes rumores. No pueden ser tan tontos los de la Gestora. No puede ser tan mendaz José Enrique Lara. Unos y otros no pueden hacerse tan alegremente el harakiri. Aguardaremos acontecimientos.