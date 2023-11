Canciones de Rosalía, Serrat, Sinatra o Abba: la música que sonó para Leonor en el Palacio Real

Una de las invitadas a la ceremonia en el Palacio Real por la jura de la Constitución de la princesa Leonor, el mismo día que cumplía su mayoría de edad, ha desvelado la música que se escuchó en palacio.

Fue la Banda Sinfónica de la Guardia Real, bajo la batuta del coronel Armando Bernabéu Andréu la que puso música a las canciones -en mucho caso adaptadas- que sonaron en la ceremonia.

Se escucharon canciones -en mucho caso adaptadas- de artistastas como Rosalía, con su ya clásico Despechá, y otros temas de músicos no tan actuales como Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, Frank Sinatra o Abba, además del tema Ángel del cantautor Jon Secada.

Los dos momentos generación z del día de hoy son sin duda el BeReal con la reina, la princesa y la infanta; y despechá de @rosalia por la banda sinfónica de la guardia real. pic.twitter.com/X4rJ2ZtAQz — Andrea Henry (@andreahenryy) October 31, 2023

También se ha desvelado lo que comieron los asistentes en el almuerzo: un consomé de pularda con picada de setas y brotes tiernos de primero, y un salmonete con sofrito de tomate y jugo de azafrán de segundo. El postre consistió en un mousse de chocolate negro con aceite de oliva, gelatina de brandy y sopa de cacahuetes.

Todo ello regado con As Voltas 2022, un vino blanco elaborado con la variedad Albariño; Arzuaga crian 2020, un tino Ribera del Duero y AT Roca Reserva, un espumoso Brut Nature de la D.O. Clàssic Penedès.