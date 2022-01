Caos escolar en Reino Unido: Alumnos se niegan a llevar mascarillas en clases

Más de un tercio de los centros educativos tienen al menos uno de cada 10 profesores ausentes por motivos de Covid, ya que algunos alumnos se niegan a llevar máscaras en clase o a realizar exámenes, según han revelado hoy los sindicatos.

Paul Whiteman, secretario general de la Asociación Nacional de Directores de Colegios, dijo que hasta ahora los colegios están gestionando bien las ausencias del personal, pero que los responsables de educación han advertido que se avecinan tiempos más difíciles.

Según una encuesta realizada por el sindicato, uno de cada tres directores de centros educativos está experimentando niveles de ausencia del personal superiores al 10% como consecuencia del aumento de los casos de Omicron.

La mayoría (95%) tiene al menos algunos alumnos ausentes por motivos relacionados con Covid al comienzo del curso, y el 29% dijo que tenía más del 10% de sus alumnos ausentes.

El Secretario de Educación, Nadhim Zahawi, ha admitido que es probable que las ausencias del personal en las escuelas aumenten en las próximas semanas, en medio de advertencias de que los directores deben prepararse para hasta una de cada cuatro ausencias.

Whiteman declaró al programa Today de la BBC Radio Four: “Nuestros miembros están haciendo todo lo posible para mantener y asegurar que la educación presencial continúe.

Nuestra encuesta de 2.000 directores de escuela nos dice que más de un tercio tiene un 10% o más de su personal ausente por razones de Covid en este momento, pero lo están manejando razonablemente bien, con sólo el 7% de los que tienen que colapsar las clases en clases más grandes, y sólo el 4% enviando a los niños a casa.

El gobierno está advirtiendo a todo el mundo que debe esperar tasas de ausencia de alrededor del 25%, por lo que va a ser increíblemente difícil.

Pero, una vez más, lo que vemos es que los directores de las escuelas y sus equipos están dando un paso adelante y aceptando el reto”.

Los resultados se han dado a conocer en el momento en que los alumnos regresan a clase esta semana tras las vacaciones de Navidad, con la nueva recomendación de que los estudiantes de secundaria y de los colegios de Inglaterra lleven la cara cubierta en las aulas.

Sin embargo, algunos niños se niegan a hacerlo, según otro sindicato educativo.

Damien McNulty, miembro de la National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers (NASUWT), declaró a la BBC que sólo el 5% de los alumnos de un colegio aceptaron someterse a una prueba al comienzo del curso y llevar una mascarilla.

Tenemos una escuela en Lancashire en la que sólo 67 niños de 1.300 están dispuestos a someterse a la prueba y a llevar máscaras. Esto es una emergencia de salud pública”.

El jefe de la NAHT, el Sr. Whiteman, también pidió que se aliviaran las presiones del gobierno y de la Ofsted con respecto a las inspecciones mientras las escuelas se enfrentan a la escasez de personal.

Una de las cosas que necesitamos del gobierno es una declaración clara, de que habrá un enfoque claro y permisivo de ellos en el empoderamiento de los líderes escolares para tomar estas decisiones”, dijo.

Esto podría consistir en redistribuir al personal a otras aulas, tener a personas que no sean especialistas en la materia al frente de las clases si es necesario y eliminar las presiones innecesarias de la inspección y las pruebas de evaluación”.

Medir a las escuelas de la forma habitual no es apropiado y siguen teniendo todas esas presiones en este momento, cuando el personal es muy limitado”.

Esto se produce después de que los diputados instaran ayer a los ministros a “controlar” a los sindicatos de la enseñanza y a impedir que pongan a los niños en una “camisa de fuerza pandémica”, después de que se dijera a sus miembros que desecharan las orientaciones del Gobierno e impusieran sus propias normas más estrictas.

El Sindicato Nacional de Educación ha instado a los directores de escuela a no combinar las clases si hay ausencias de personal, a pesar de que el Secretario de Educación, Nadhim Zahawi, les ha dicho que lo hagan, según se ha sabido.

Las directrices del gobierno también establecen que los alumnos sólo deben quedarse en casa si han dado positivo en la prueba de Covid o tienen síntomas.

Pero los jefes sindicales han dicho a los profesores que amplíen esta norma a los alumnos que tienen un familiar enfermo con el virus. Estos niños sólo pueden volver cuando hayan recibido un resultado negativo de la PCR.

El documento de la NEU está respaldado por la Asociación Nacional de Directores de Escuelas, así como por Unite, GMB y Unison, que también representan a los profesores y al personal.

Andrew Bridgen, destacado diputado conservador que representa al noroeste de Leicestershire, dijo: “¿Quién habla en nombre de los niños? Nadhim Zahawi tiene que ponerse las pilas y tener unas palabras fuertes con los sindicatos y recordarles que están trabajando en el servicio público”.

Liz Cole, del grupo de campaña de padres UsForThem, dijo al Telegraph: Es increíble que estos sindicatos propongan algo que va mucho más allá de lo que el Gobierno ha exigido a las escuelas. Esto es desesperadamente injusto para los niños y los sumerge de nuevo en una camisa de fuerza pandémica”.

El Departamento de Educación (DfE) sugirió “combinar las clases”, y dijo que los profesores infectados con Covid podrían “impartir lecciones desde casa”, que luego se transmiten a los alumnos en aulas supervisadas.

Sin embargo, un documento informativo de la Unión Nacional de Educadores (NEU) dice que esto no debería ocurrir porque “aumentaría la transmisión del virus” y no se debería “esperar que los profesores enseñen rutinariamente” en otras clases que no sean las suyas.

El documento dice: “Cubrirse no es un uso eficaz del tiempo de un profesor y colapsar/combinar las clases no sólo es cubrirse, sino que aumentar el número de alumnos en las aulas, o tener un gran número de alumnos en los pasillos, sólo servirá para aumentar la transmisión del virus”.

El domingo, un correo electrónico del DfE advirtió a los directores de escuela que podrían utilizar el personal docente, temporal y de apoyo existente “de forma más flexible” cuando sea necesario para garantizar que las escuelas permanezcan abiertas en medio de los problemas de personal.

Y añadía: “Como no es necesario que los alumnos estén en grupos homogéneos, puede considerar la posibilidad de combinar las clases”.

Los alumnos vuelven a clase esta semana, con la nueva recomendación de que los alumnos de secundaria en Inglaterra lleven mascarillas en las clases debido al aumento de los casos de Covid-19.

También se está animando a los alumnos de secundaria y de los institutos a que se hagan la prueba in situ antes de volver a clase.

Ian Bauckham, presidente de Ofqual, ha sugerido que los colegios podrían tener que suspender asignaturas “especializadas” como la música para hacer frente a las ausencias del personal.

En un estudio de caso publicado en un portal del DfE para directores, el Sr. Bauckham añadió que dos o más clases podrían “combinarse e impartirse por un solo profesor” en un espacio más grande como alternativa a la enseñanza a distancia en caso de grandes ausencias de personal.

Sin embargo, la coalición de sindicatos de la educación afirma que deberían reintroducirse en las escuelas medidas para “minimizar la mezcla”, como mantener los grupos lo más coherentes posible, y evitar las asambleas de grupos de un año entero.

Una portavoz de NEU dijo: “Hay formas establecidas de hacer frente a las ausencias de los profesores. Entre ellas se encuentra el empleo de personal suplente y, durante periodos más cortos, pedir a los HLTA (asistentes de enseñanza de nivel superior) que se encarguen de las clases.

Todas estas vías deben agotarse antes de considerar la posibilidad de mezclar las clases. La combinación de clases conlleva un riesgo evidente de que se produzca una mayor mezcla, una mayor propagación del virus y, por tanto, una mayor perturbación.

En la práctica, esta solución no está al alcance de todas las escuelas. Inglaterra tiene una de las escuelas más superpobladas del mundo desarrollado. Simplemente no hay espacio en muchos edificios escolares para combinar las clases.

El personal de la educación corre más peligro de ser infectado por el virus Covid-19 que cualquier otra profesión.

El gobierno debería hacer todo lo posible para suprimir la transmisión del Covid-19 en las escuelas, y no hacer recomendaciones que probablemente conduzcan a una mayor propagación del virus y a una mayor interrupción de la educación”.

Una portavoz del DfE dijo: ‘Es nuestra prioridad mantener el aprendizaje presencial y los beneficios que aporta a los alumnos.

Entendemos que algunas escuelas y colegios pueden tener dificultades para llevar a cabo su horario habitual si un gran número de personal está ausente, por lo que estamos apoyando a las escuelas para poner en marcha medidas de contingencia adecuadas.

Cada escuela deberá considerar si es apropiado fusionar las clases, pero tenemos claro que la prioridad es el aprendizaje presencial”.

Los sindicatos podrían destrozar Gran Bretaña con las nuevas normas de Covid: El personal puede tomarse 28 días de vacaciones SIN permiso por enfermedad, según las últimas medidas para ayudar a la implantación de la vacuna.

Los sindicatos dicen a los trabajadores del sector público que ahora pueden tomarse 28 días de vacaciones sin necesidad de un parte de enfermedad como resultado de las nuevas normas de Covid.

Se teme que la nueva norma, que se introdujo para que los médicos de cabecera tuvieran libertad para administrar las vacunas, sea objeto de abuso por parte de los trabajadores que quieran quedarse en casa.

El sindicato del sector público Unison informó a sus miembros: El Gobierno del Reino Unido ha introducido un cambio temporal en la provisión de “notas de aptitud” hasta el 27 de enero de 2022.

Si te pones enfermo a partir del 10 de diciembre de 2021, los empleadores sólo pueden pedir a los empleados una prueba de enfermedad (como una nota de aptitud) después de 28 días de enfermedad (incluidos los días no laborables).

Al distribuir la actualización a sus 1,4 millones de afiliados, añadió que “no se puede solicitar una prueba de enfermedad antes de 28 días”.

Antes de la modificación de la norma, cualquier persona que necesitara ausentarse del trabajo por una enfermedad durante más de una semana debía presentar un certificado de enfermedad de su médico de cabecera.

El cambio de la norma se produce cuando el Gobierno también está introduciendo cambios en las normas de análisis y aislamiento.

A partir del 11 de enero, cualquier persona que dé positivo en la prueba de Covid utilizando una prueba de flujo lateral en casa no tendrá que someterse a una prueba PCR para confirmar el resultado.

Los parlamentarios han pedido al Gobierno que anule la norma por temor a que pueda paralizar el país si se permite que más personas se queden en casa sin trabajar, según el Telegraph.

Se cree que alrededor de 1,3 millones de británicos languidecen bajo arresto domiciliario, ya que el NHS, los servicios ferroviarios y la recogida de basuras se hunden bajo el peso de las ausencias del personal.

Con una media de 183.000 británicos aislados cada día, se prevé que la situación empeore antes de mejorar.

Cada vez son más los llamamientos de expertos, empresas e incluso de los propios responsables del NHS para que se reduzca el autoaislamiento a cinco días, con el fin de evitar la paralización de la economía y la interrupción de servicios vitales.

Los servicios de tren y la recogida de basuras también se están paralizando a medida que el virus se propaga, mientras que las escuelas advierten de que podrían no tener suficientes profesores en activo para llevar a cabo sus horarios normales.

Brendan Clarke-Smith, diputado conservador del comité de educación, declaró al Telegraph que creía que la norma estaba “abierta a los abusos”, sobre todo en sectores “en los que realmente no podemos permitirnos que eso ocurra”.

Y añadió: “Hay que debatir sobre los 28 días; es un periodo bastante largo para que alguien esté de baja, y en términos de lo que eso supondrá para la mano de obra”.

Sir John Hayes, diputado conservador y ex ministro, declaró al periódico: “Puede que haya sido necesario durante el periodo en el que hemos sacado el refuerzo rápidamente, pero sin duda tenemos que revisarlo lo antes posible”.

Más de 20 centros del NHS han declarado un “incidente crítico” en medio de la asombrosa escasez de personal causada por la rápida propagación de Omicron, y los médicos han pedido que se relajen las normas de control de la infección para aumentar la capacidad.

El portavoz oficial del Primer Ministro dijo que más de 20 de los 137 centros de Inglaterra, el 15% de todo el servicio de salud, han señalado que podrían no ser capaces de prestar atención vital en las próximas semanas.

Pero el portavoz subrayó que el nivel de alerta “no es un buen indicador” de las presiones a las que se ve sometido el servicio de salud porque sólo ofrece una instantánea en el tiempo.

Los hospitales han cancelado operaciones y el Primer Ministro reveló ayer que se están elaborando planes para llamar al Ejército si la crisis sigue empeorando.

Algunas operaciones no urgentes en 17 hospitales del Gran Manchester fueron canceladas, ya que los jefes de salud dijeron que el 15% de su personal estaba atrapado en casa con Covid.

Unison dijo que sólo estaba difundiendo las normas que el Gobierno había introducido para asegurarse de que sus miembros eran conscientes del cambio de legislación.

Jon Richards, secretario general adjunto de Unison, dijo: “Estas normas temporales fueron creadas por el Gobierno para aliviar la presión sobre los médicos de cabecera.

Los empleados del sector público han mantenido los servicios esenciales en funcionamiento durante la pandemia.

La mayoría no ha tenido la opción de trabajar desde casa, lo que les expone a un mayor riesgo de enfermedad al seguir acudiendo a sus puestos de trabajo.

Los deplorables niveles de pago por enfermedad hacen que muchos empleados del sector público prefieran no estar de baja”.

