Carlos Herrera: «Pedrito, ¿vas a seguir tragando que amenacen a un niño de 5 años y que no pase nada?»

Carlos Herrera.- Después de las amenazas sufridas que han sido comunicadas a la Fiscalía. Que un energúmeno llamado Jaume Fàbrega, que debería de estar ya con dos esposas en las manos, animó a apadrear la casa del niño, otros han pedido aislar al niño. Ese mossos d’Esquadra que se llama Donaire, que es un nazi con pistola que ha pedido marcar, hacerle el vacío al chiquillo, un hiño de 5 años. Gente, incluidas familias, del centro, un chat de padres, que han hecho una desvergonzada defensa del bulling, un consejero de Educación Cataluña que se reúne no con la familia acosada, sino con los responsables del centro y con las familias que acosan.

Se van a vivir escenas vergonzosas que no recuerdan ellos años 60 de Estados Unidos cuando la turba supremacista acosaba a los estudiantes negros que querían reclamar sus derechos, es exactamente lo mismo.

¿Qué hace el gobierno mientras tanto? Tocar la flauta porque son sus socios los que están haciendo eso. Hay una gestapo independentista que está señalando a un niño de 5 años y a sus padres, en su domicilio particular.

Luego, la comisión del odio la ponen en marcha porque uno se grabó la palabra maricón en el culo y dijo que había tenido 5 ahí, o 7 u 8. Y el ridículo de Marlaska, Sánchez y toda la pandilla en aquella reunión haciéndose el gravemente preocupado por algo que no había pasado. No crean ustedes que ahora se va a repetir, se repite ridículo no reuniéndose por una cacería a un niño. Insisto, ha incluido invitaciones a apedrear su casa y esperemos que tengan la respuesta judicial que merecen pero que han tenido la complicidad de la Generalidad.

Todo es repugnante y nauseabundo pero no sorprendente. El separatismo catalán lleva años siendo un movimiento segregacionista, xenófobo, identitario, racista, cateto, represor, asqueante pero no sorprendente. Sí es sorprendente la reacción del Gobierno de España de esa colección de inútiles que se ha limitado a decir que lo siente mucho y a no hacer nada y a mirar para otro lado medio minuto después.

Que sea tan difícil estudiar español dentro de España ya es un bochorno, que tenga que imponerse derecho a un tribunal ya da mucha pena, pero que se amenace a un niño de 5 años y a su familia y que aquí no pasa nada, es un escándalo, en un país en el que la Generalidad de Cataluña -cuando hablaba de la panda de inútiles me refería a los consejeros de la generalidad de Cataluña, en el Gobierno de España hay unos cuantos pero no todos son útiles- .

La Generalidad lleva años creando un gueto en Cataluña con normas y leyes abusivas para marcar y encerrar en él a todos los que no compartan su delirio separatista. A ver ‘Pedrito’ ¿vas a seguir tragando admitiendo esta vergüenza, o convocas esa cosa del odio que teníais ahí para haceros los ofendiditos y los preocupados por las cosas?. Qué poca vergüenza.

