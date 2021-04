Carta a Ana Vega Campos, presidente de VOX Alicante

Alfredo Manuel García Culiañez (Remitido).- Me dirijo a usted mediante esta carta, al tener conocimiento de que afiliados de Catral de su partido han recibido llamadas telefónicas realizadas en nombre de Vox Alicante, entre otros por el Vice-Secretario de Organización D. Andrés Iñigo Martínez, en las cuales informa a los afiliados/simpatizantes de la expulsión de Vox Alicante del coordinador de Catral (quien les escribe) por parte de su ejecutiva así como su equipo de trabajo, por irregularidades económicas y falta de confianza, dando por extinguida la formación local a la espera de un nuevo nombramiento. Como supondrá, esta acusación no es gratuita ya que gracias a la tecnología de hoy en día han quedado registradas en grabaciones dichas llamadas amenazantes y difamatorias.

Ante estos hechos, quiero exponer lo siguiente:

El equipo de Vox Catral, conmigo al frente como coordinador, dimitió el pasado 30/06/2020 mediante escrito oficial dirigido a su persona y a su ejecutiva provincial manifestando detalladamente las causas que nos habían llevado a tal decisión. Fundamentalmente discrepancias con su dirección.

Al coordinador y el equipo nunca se nos ha abierto diligencia, expediente de expulsión, ni de sanción por parte del partido, ni han sido requeridos desde ningún órgano de competencia nacional del mismo.

En Noviembre de 2020, se me requirió como coordinador mediante escrito de los servicios jurídicos, para que presentara las cuentas de la agrupación local de Catral y tras la devolución del material obrante en nuestro poder y recogido por D. Andrés Iñigo y José Muñoz, ambos miembros de Organización del partido, como así quedó firmado mediante justificante de entrega, que se presentó en tiempo y forma junto a la documentación ante los servicios jurídicos de la cuentas, comprobantes de ingreso y gastos y así como un escrito dirigido al comité.

Una vez tramitada toda la documentación a los servicios jurídicos no ha habido ninguna respuesta, reclamación respecto a posibles errores en dichas cuentas, ni nadie nos ha llamado para darnos ningún tipo de explicación a lo ocurrido en la formación, práctica más que habitual, con el silencio por respuesta.

Ante prácticas como las llamadas a afiliados, visitas a Catral para difamar, e incluso amenazas por parte del equipo de organización del que usted es la máxima autoridad y responsable como presidente, creemos intolerable que en una formación que se vanagloria de limpieza, se den estas prácticas que rebasan la ética moral y solo es comparable con prácticas mafiosas además de incurrir con toda seguridad en los delitos de injurias y calumnias recogidos en los artículos 205 y 208 del Código penal.

Ante estos hechos me he puesto en contacto con letrados, los cuales me comentan que estos hechos son punibles y me aconsejan interponer una serie de demandas para que quede limpio de toda sospecha tanto mi honor y el de mis compañeros de equipo.

Sabe usted que de actuar en este sentido mi exoneración en los hechos, no se dirimiría solo en los tribunales sino ante los medios de comunicación, lo que permita la limpieza pública de nuestros nombres pero supondría con toda seguridad que el proyecto que usted lidera en la provincia se tambalease ante tan vergonzosos hechos y dado que tanto mis compañeros como yo mismo solo queremos que quede saldado y finiquitado nuestro paso por su formación y que quede limpio de toda sospecha cualquier acto económico emprendido por nuestra parte le propongo una solución amistosa.

En su condición de letrada sabe de buena tinta, que un buen acuerdo que satisfaga a ambas partes ante un pleito es más que aconsejable ya que evita situaciones incómodas.

Solicito de usted una simple rectificación a través de redes sociales, correos electrónicos a afiliados y simpatizantes del pueblo de Catral en forma de comunicado en el cual, como presidenta, confirme que la decisión de cesar en la coordinación de Vox Catral fue de mutuo acuerdo entre el CEP y mi persona por motivos personales, laborales etc. Y que en ningún momento se ha producido ninguna irregularidad ni económica ni de ningún tipo.

En caso de que acceda a esta rectificación pública y oficial, me comprometo a desestimar el consejo de mis letrados evitando generar ningún tipo de acción que pueda alterar el rumbo de su proyecto provincial, y olvidar por completo ningún tema relacionado con su formación.

Creo que es de total justicia lo que demandó a usted en este escrito, por lo cual le emplazo a que en un plazo de no más de cinco días, ya sea mediante escrito o llamada, me conteste usted, reservándome el derecho en caso contrario a emprender cualquier acción legal que me permita salvaguardar mi honor y del resto de compañeros.

Sin más y quedando a la espera de su decisión, reciba un cordial saludo.