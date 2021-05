Carta a los afiliados de Vox Málaga, al grupo «Unidos por Vox»

Estimados compañeros/as, como es conocido por algunos, fui el fundador del grupo de Whatsapp nombrado “Unidos por Vox”, grupo que se creó, como pegamento, con el único objetivo de unir y limar las asperezas y crispación de los afiliados y simpatizantes, de la que todos, ¡SÍ, TODOS!, fuimos responsable mediante nuestros actos en la precampaña de las primarias, y que crearon o acrecentaron lo que podríamos denominar como afluentes divergentes que se alejaban de la corriente de “UNIDAD”, propuesta por este fundador en el grupo mencionado. En efecto, estas divergencias, principalmente laristas-viveristas, que son pasado, y que algunos intentaron implantar en las primeras semanas de existencia del grupo, lo que dio lugar a una serie de avisos e incluso a la penosa y difícil decisión de tener que expulsar a algunos miembros, decisiones que no me enorgullece, pero que fueron necesarias, para alcanzar el objetivo grupal de la unidad tan deseada. Resumiendo, son hechos pasados y en el baúl de los recuerdos deben quedan encerrado. MIREMOS EL FUTURO SIN OLVIDAR LAS ENSEÑANZAS DEL PASADO.

Pasando al motivo de esta misiva, recientemente se han celebrado las elecciones a la Comunidad de Madrid, a la que no he asistido ni como apoderado ni como responsable de apoderados, como así lo hice en las anteriores de Galicia y Cataluña, en relación a ello, he visto comentarios en el grupo alabando mi gestión y bien hacer en las elecciones en las que sí asistí, como apoderado y responsable de los mismos, lo cual agradezco profundamente, algunos han dado un paso más, y han entrado en contacto directo, para conocer el porqué de esta decisión. Mi respuesta a unos u otros: “De momento guardo silencio”.

Por celebrada las elecciones a la Comunidad de Madrid, y después de una profunda meditación, ha llegado el momento de poner fin al silencio y dar voz a lo que honestamente considero una pésima gestión de la actual Comisión Gestora de nuestra provincia.

¿Y por qué considero que es una pésima gestión?

1º Falta de propuestas, e interés en las mismas, que promuevan la unidad de los afiliados. Hoy, después de meses de gestión, el partido está más quebrantado que nunca y los afiliados de base cada día somos más ignorados.

2º Prescindir de personas de demostrada experiencia, capacitación, y que han hecho crecer al partido en la provincia, con un escueto “cesado por falta de confianza”, y sin que previamente haya habido otro tipo de comunicación. Esta forma de liderazgo es totalitaria y muy alejado del liderazgo democrático, que necesita y requiere una buena gestión de nuestro partido y sus afiliados provinciales.

3º La falta de información de las causales de los continuos ceses voluntarios de cargos nombrados. ¡Los afiliados tenemos el derecho a estar informados y la Comisión Gestora, la obligación de así hacerlo!

4º Los continuos e interminables nombramientos (clientelismo), en su mayoría procedentes del Partido Popular, que previo acuerdo, baja en su partido de origen, alta en Vox, ¡su nombramiento es llevado a efecto! ¿No existen entre los afiliados, persona con experiencia y capacitación?, respuesta… ¡Sí, existen, lo puedo asegurar, aunque ellos hagan el avestruz!

5º El secretismo, ante los afiliados, de muchos de los actos, como así me consta, que fue clasificado el desplazamiento con cierre perimetral de parte de la Comisión Gestora a la campaña electoral de Vox, en las elecciones reciente en la Comunidad de Madrid. ¿Qué apoyo podrían prestar, ellos solos, sin la compañía de muchos afiliados que nos hubiésemos desplazado de una u otra manera? ¿O buscaban la foto?

6º La formación de un equipo de acción social, formada por personajes que ni estaban ni se les esperaba, en sucesos como la crisis económica, las inundaciones de Campanillas, las campañas de donaciones, en la cual tuve el honor de llevar las funciones de tesorería, y en la que me consta por los asientos contables, no figuraba ninguno de los ahora formadores del equipo mencionado ¿dónde estaban sus donaciones, que otros sí hicimos?¿dónde estaban cuando se realizaron los repartos de alimentos y enseres llevadas a cabos por mí y otras personas que conformaban el equipo “Amigos de VOX Málaga”?¿dónde estaban cuando llevamos a cabo tanto la recogida de alimentos como de enseres para ayuda de los más necesitados?. La respuesta es simple y llana “ni estaban ni se les esperaba”.

7º la antidemocrática, discriminatoria e injusta decisión de la actual Gestora, de excluir y alejar de su organigrama a la mayoria que formaron el anterior comité, y a aquellos que fuimos fieles a la misma (expuesto en el punto 2) ¿A pasado Vox Málaga, de, PREMIAR A CASTIGAR “LA LEALTAD”?

8º Por todo lo anterior, en estos momentos no hay un líder que lleve a buen fin las gestiones necesarias para llevar a buen puerto esta nave (VOX). SE HAN OLVIDADO DE LAS BASES.

9º ¿Y QUIEN PODRIA EJERCER EL LIDERAZGO?

De los que conozco y sin temor a confundirme, la figura de ese líder necesario, está en la personalidad y cualidades humanas de Antonio Pulido, persona honesta, transparente, leal, familiar, cercano y conocedora de las necesidades del partido y sus afiliados provinciales.

Estos motivos, entre otros, que no paso a relatar para no extenderme, han hecho nacer en mí el sentimiento de no verme representado por la actual Gestora Provincial, y es por ello, y para no incumplir las normas que yo mismo cree en este grupo, con la ilusión y el deseo de unir a los afiliados, fue el motivo de reserva en mi despedida del grupo.

Dicho esto… y ante los continuados contactos por privado, solicitando una aclaración por la salida de mi persona de nuestro grupo, motiva la petición a mi amigo Juango, de que os haga llega el presente contenido.

Por último, transmitiros mi tremenda pena por esta decisión.

PD. Puede que el contenido y divulgación del presente, me pueda acarrear consecuencias, no deseadas… puede que propongan mi baja del partido, al cual y a España quiere servir hasta el fin de mis días… Si así ocurriera, asumiría mi responsabilidad por todo lo expuesto… son mis pensamientos y sentimientos, a los que les debo lealtad. ¡PREFIERO MORIR COMO UN VALIENTE ANTES QUE VIVIR COMO UN COBARDE!

Sin más se despide su siempre amigo y compañero.