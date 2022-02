Carta a Pablo Casado: "Jamás pensé que serías tan mediocre"

CI.- Pablo, Pablo. Jamás pensé que serías tan mediocre.

Recuerdo cuando ibas de tertuliano a la Sexta y apuntabas maneras aunque, ya entonces, te faltaba un poco de mala leche.

Reconozco que eres un buen orador, de los que no necesitan papeles. Pero mira, saber hablar no es suficiente. Hemos visto a muchos charlatanes de feria que también hablan sin papeles durante todo el día y no por ello son aspirantes a presidir un país como España.

Evidentemente que no eres un líder. No transmites ni ilusión ni confianza.

Un líder va delante y o le sigues o te quedas muy atrás.

Como no eres líder y lo sabes, necesitas apoyos pero eres tan mediocre que ni siquiera sabes elegir esos apoyos.

Pero, alma de cántaro, ¿cómo te vas a los pechos de Rajoy, cobardón donde los haya o del patán Egea?

Con esos apoyos del pasado y del presente no vas a ninguna parte y lo que es peor, estás molestando en medio, sin hacer nada por España.

Escucha bobo: si quieres seguir donde estás y te sientes capacitado para sacar a España del caos en el que estamos te sugiero hacer lo siguiente:

Convoca una rueda de prensa nacional e internacional a la que bien podrías titular «Emergencia Nacional» y

ANUNCIA:

1. Ruptura con el pasado del PP. Rajoy no existe. No se le pasea. Prohibido que hable en nombre del PP

2. Cambio de sede.

3. Fuera el patán manipulador Egea. Fuera todos los pelotas que tienes a tu alrededor. No valen un duro. Necesitas gente que te diga la verdad.

4. Recupera a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del partido, tanto en el parlamento como fuera de él. Los miércoles la pones a repartir hostias en el Parlamento. Que el banco azul esté acojonado toda la semana pensando en la que le espera. Es la mejor repartidora de hostias que puedes encontrar y no la callas ni debajo del agua. Es capaz de acorralar a un león.

5. Haz ya el congreso del PP madrileño y de ahí saldrá Ayuso como presidenta. Es el mejor apoyo que jamás podrás encontrar. Una política que, valiendo más que tu, está dispuesta a darte paso y a apoyarte.

6. Haz un programa ilusionante. Acaba con todas las mamandurrias. Acaba con todos los derroches. Pon a España en valor y no se aguanta ni un atropello más de nadie. A España hay que respetarla.

Mira Pablo, si no haces nada y sigues esperando la caída de la fruta madura, es que todavía no te has enterado de la clase de hijo de puta que hay en la Moncloa.

Si no vas a hacer nada, quítate de en medio y deja paso a Ayuso que está si sabe quien hay en la Moncloa y además, sabe rodearse de consejeros muy buenos.

Si seguimos esperando a que la cosa se ponga cada vez peor y caiga la fruta madura, debes saber que es fruta borde que hay que arrancar y echarla a los cerdos, si es que la quieren.

El centro derecha debe salir a la calle. Tenemos que ser una pesadilla para el gobierno.

