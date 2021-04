Carta a Pedro Sánchez del catedrático de Medicina Jesús Devesa: «Por el bien de España, dimita y con usted todo el Gobierno»

Jesús Devesa (Remitido).- Señor Sánchez, quiero escribirle esta carta para solicitarle que por el bien de España y todos los que nos consideramos españoles dimita usted como Presidente del Gobierno y con usted todo el Gobierno que tan desafortunadamente dirige. Supongo que, dada la libertad de expresión, que tanto se invoca y se practica, este escrito no me traerá consecuencias, pero aunque así fuese no puedo resistirme a hacerlo.

Como es lógico y correcto quiero, en primer lugar, presentarme. Mi nombre es Jesús Devesa Múgica, vivo en Teo (La Coruña), soy médico jubilado, tengo 75 años. He sido Catedrático en la Facultad de Medicina de Santiago, Jefe Clínico en el Hospital Universitario de Santiago, Profesor Emérito en la Universidad de Santiago, Universidad a la que he dedicado toda mi vida docente e investigadora desde que finalicé la carrera en 1970. He contribuido a la formación de más de 25.000 médicos, numerosos doctores, catedráticos y profesores universitarios. He recibido 26 Premios de investigación, y soy miembro profesional de la Academia de Ciencias de Nueva York, la Royal Society de Londres y la Federación Americana de Sociedades de Biología Experimental. Tengo además la cualificación de Qualified Deputy in Manufacturing of Medicinal Products, y soy Evaluador Científico de la Agencia Nacional, Agencia Valenciana, Agencia Argentina, Agencia Rumana y de la Auckland Research Medical Foundation de Nueva Zelanda. Soy Editor de diversas Editoriales de revistas científicas. Para no alargar este tema puede usted, si lo desea, consultar mi CV en la página web: https://jesusdevesamugica.com

Una vez presentado quiero ahora explicarle el por qué, en mi opinión, debe usted dimitir.

1) Se presenta usted como Doctor, lo que no se corresponde con la realidad. No entro en el tema del supuesto plagio en su Tesis, tan comentado, porque lo desconozco, pero sí en varios puntos que invalidan la defensa de su presunta Tesis: a) la Presidenta del Tribunal era también la Directora de su Tesis, algo que no está permitido; b) tres, al menos, de los 5 miembros del Tribunal, habían defendido su Tesis doctoral en un período de tiempo inferior a los seis meses reglamentarios. Estos dos puntos son ya, en mi opinión, suficientes motivos como para que la defensa de su presunta Tesis no hubiera podido celebrarse. Entre nosotros no entiendo que el Rector de la Universidad de Madrid en la que se defendió la Tesis, o el Presidente de la Comisión de Doctorado de esa Universidad, o, en último término, el Consejo de Rectores, no hubiesen tomado cartas en el asunto para abrir un expediente e invalidar esa defensa, entre otras cosas.

2) Permite usted que su esposa Doña Begoña Gómez, dirija el Africa Center del Instituto de Empresa, algo para lo que se necesita una Licenciatura que la Sra Gómez no tiene, así como 9 máster en la UCM quien, además, al parecer, ha creado una cátedra extraordinaria para ella. Tras tantos años dedicado íntegramente a la Universidad y conociendo, por tanto, todo lo que hay que acreditar y pasar para obtener un puesto fijo como docente, me resulta inconcebible todo esto. Claro que usted no tiene la culpa, directamente, pero honestamente creo que como Presidente del Gobierno debiera haber intervenido, quizás a través de su Ministro de Universidades (o Ciencia) para que una situación así no pudiera darse, máxime cuando en nuestro país hay cantidad de investigadores de valía que están en el paro o cobran sueldos ínfimos.

3) Dejemos ya la cuestión universitaria, pese a que la formación es la clave de un país, y pasemos a otras cuestiones.

Por ejemplo: le he visto y leído en TV y prensa, en innumerables ocasiones, que jamás pactaría usted con el señor Pablo Iglesias (“le quitaría el sueño”). Sin embargo, llegado el momento pasó lo que pasó, gran abrazo incluído. ¿Cómo se puede mentir de esa manera y quedarse tan tranquilo después?. ¿Cuáles son sus ambiciones?, ¿Presidente a cualquier precio?

4) Igualmente le he visto y leído en TV y prensa, en innumerables ocasiones, que jamás pactaría usted con terroristas. Sin embargo, llegado el momento, ahí está usted pactando con Bildu, descendientes o colaboradores (supongo en algún caso) de los que asesinaron por asesinar a casi mil españoles, muchos niños entre ellos, de los que la gran mayoría no tenían nada que ver con el País Vasco. Claro que “Otegui es un hombre de paz”, ahí está a lo mejor (o a lo peor) la explicación, y de ahí el pacto y el que su Ministro del Interior conceda trato de favor semana tras semana a quienes deberían de pudrirse en cárceles como era la famosa Albatros americana. No hay más que ver la cara cínica del llamado Txapote para entender donde debiera continuar y de dónde no debería salir.

5) Le he visto y leído en TV y prensa, en innumerables ocasiones, que jamás pactaría usted con los separatistas catalanes, y, por supuesto, que no habría indulto para los condenados por el intento de golpe de Estado o como quiera llamarle. ¿Cuánto va a tardar en concederles el indulto?, ¿esperará usted a que finalicen las elecciones de Madrid?. ¿Es tan importante el ser Presidente como para renunciar a toda dignidad?. Parece que sí.

6) ¿Conoce usted Venezuela señor Sánchez?. ¿Sabe algo acerca de la miseria en la que vive la población?. ¿Sabe algo del narcotráfico y el robo de millones y millones de dólares por parte de la clase dirigente?. ¿Cuál es la razón por la que no se nos permite a los españoles saber a qué vino a España la Sra. Delcy Rodríguez?, ¿por qué se reunió con el señor Abalos?, ¿por qué se dieron tantas versiones diferentes de todo ello?. ¿Qué llevaban las 40 maletas que pasaron a Madrid?. ¿Dónde están esas maletas?. ¿Cuál es el auténtico motivo de la subvención o rescate a la compañía aérea Plus Ultra?

7) ¿Conoce usted Bolivia señor Sánchez? ¿Conoce el narcotráfico que se genera en ese país, a 40 kms. de Cochabamba?. ¿Sabe usted a qué fue a la Embajada española en Bolivia una diplomática de su Gobierno?. ¿Nos puede explicar por qué la policía boliviana tuvo que expulsar a los GEOS españoles allí enviados y por qué y para qué los enviaron?. ¿Conoce la miseria en la que viven la mayoría de los bolivianos, incluida la falta de hospitales?. ¿Sabe usted que en Bolivia el señor Morales había introducido a médicos cubanos a cambio de quién sabe qué?. ¿Sabe usted que el señor Morales hizo unas declaraciones públicas en las que afirmaba que prefería hacer cien campos de fútbol que un hospital para niños con cáncer?. Yo sí lo sé porque estaba en Bolivia cuando hizo esas afirmaciones y lo leí en la prensa de ese país.

8) Ante lo que le digo en los puntos 6 y 7, ¿prefieren usted y su Gobierno negociar con Mercosur antes que con Europa?. Supongo que sí, entre otras razones porque en Europa usted, y por desgracia y gracias a usted, España y los españoles estamos totalmente desacreditados.

9) ¿Cree usted, como dice, que puede estar orgulloso de la gestión de la terrible pandemia que vivimos desde hace más de un año?. En el Congreso, finalizada una de sus intervenciones, vi y escuché que en voz muy alta y clara decía: ¡ Viva el 8 de marzo ¡. ¿Sabe usted que bastante antes del 8 de marzo la OMS ya había advertido del peligro de las aglomeraciones y el contagio por el coronavirus?. ¿Sabe usted que ese 8 de marzo de 2020, absurdo, produjo 20.000 contagios directos y quién sabe cuántos indirectos?. Gestión desastrosa por no habérsela encargado a científicos y no a filósofos.

10) Decreta usted un Estado de Alarma, decisión muy acertada. Sin embargo, no es capaz de promulgar una Ley o decreto o como quiera llamarle que impida de una vez por todas lo que desde hace tiempo vemos diariamente en TV: botellones, fiestas, ataques a la policía, robos y saqueos…, ¿hasta cuándo vamos a continuar así?. Evidentemente la liberad individual es un derecho constitucional, pero, como supongo que conoce, la libertad de uno acaba cuando comienza la de otro. Esas fiestas, esos botellones, esos saqueos, ataques, acaban con nuestra libertad porque no solo ponen riesgo, aún mayor del que ya padecemos, nuestra economía, sino también nuestra propia vida.

En fin, habría mucho que decir todavía, pero creo que no vale la pena, lo dicho debe ser suficiente para que dimita usted y todo su Gobierno y de paso a un Gobierno de expertos de verdad. Que utilicen el sentido común y no la política para hacer dinero de por vida, generar millonarios puestos de trabajo para los afines, disponer de cientos de coches de alta gama cuando el país está en una crisis económica como nunca hubo y los niveles de pobreza extrema suben y suben sin parar.

Para finalizar no soy fascista, algo que está de moda repetir cuando no se comulga con las ideas y prácticas que ustedes predican y utilizan. Tampoco soy católico, y no pertenezco ni he pertenecido a ningún partido político, tan solo soy una persona que ve y vive una realidad que no le gustaría. Para más aclaraciones he votado al PSOE y a PP, en diferentes ocasiones, y a un hermano de mi padre le asesinó a los 27 años la Falange, el 20 de agosto de 1936. Le digo todo esto para que no le quede ninguna duda acerca de que quien le pide que dimita tan solo es una persona preocupada por el presente y el futuro de mis hijos y nietos.

Dimita ya, señor Sánchez.