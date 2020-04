Carta de agradecimiento de una médico: «Con la fuerza de cada aplauso consigo remontar el temor»

Elma Bonasa.- No, no me siento una heroína. Nunca lo he pretendido ni anhelado. Elegí esta profesión por vocación y por un sueño, que aún no he realizado pero que estoy segura de que algún día conseguiré. No soy heroína, soy una más tirando de la cuerda para ganar luchando con mis manos y con las de los demás.

Soy una madre, temerosa ahora cada día que va a trabajar pensando si habré cogido el maldito bicho que quizá pudiera llevarme a una cama de UCI, por no decir algo peor, y dejar a mis hijos sin su madre temporal o indefinidamente.

Y como yo, y lo sé a ciencia cierta, el resto de compañeros que día a día luchamos contra esto. Son pensamientos y sentimientos desencadenados por cada una de esas historias que hay detrás de cada enfermo y que, por más que intentemos que no nos afecten, nos marcan, profundamente. Daños colaterales lo llaman.

Soy una persona más que anhela el abrazo, el contacto físico, los besos, las risas y los cafés sin medir la distancia.

No me siento para nada heroína. Creo que los héroes no temen a nada y yo sí lo hago. Así que soy una más intentando sacar fuerzas cada día cuando veo la cara de miedo y preocupación del paciente que ha de quedar ingresado, intentando no llorar cuando lloran ellos pensando que quizá no vuelvan a ver a sus familias. ¡Cuánto me está costando eso!.

No soy una heroína pero sí una afortunada, porque hago lo que amo, porque me siento rodeada de un gran equipo que comprende y apoya, porque todos vamos a una, porque las diferencias entre nosotros ahora no existen o, si las hay, se difuminan, porque con la fuerza de cada aplauso cada noche, en casa o en la puerta del hospital, consigo remontar cualquier temor, porque estoy comprendiendo el valor de tantas cosas que antes no apreciaba.

No soy una heroína, soy una más en esta historia que nos está tocando vivir, aportando como cada uno lo que puedo y lo que puedo aportar ahora es mi profesión.

Gracias a cada uno de los que, de forma anónima y no, aportan detalles, cenas, desayunos, etcétera. Con toda vuestra fuerza y apoyo seguiremos, y lo conseguiremos.

* Elma Bonasa Alzuria es médico de Urgencias de un hospital de Zaragoza.